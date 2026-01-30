黃金獵犬被關烘箱16小時活活悶死 新北寵物店老闆遭判刑、罰20萬

新北一間寵物店將黃金獵犬關在烘箱16小時，導致黃金獵犬悶死。示意圖。pixabay

新北市「微笑寵物美學」負責人吳宜芬替顧客照顧寄養的黃金獵犬，卻連續6天將140公分長的黃金獵犬關入僅有100公分、通風不良的美容烘箱，每日時間長達16小時，連水也不提供，黃金獵犬最終中暑、器官衰竭死亡，新北地院依違反《動物保護法》判處拘役20日、併科罰金20萬元，緩刑2年。

判決指出，吳宜芬自2024年9月3日起，替許姓飼主寄養一隻黃金獵犬，依法應提供適當飲水、通風與安全環境。然而，從9月4日起，吳女與店內員工每天在下班前，就將黃金獵犬關入長約100公分、寬約90公分、通風不良的美容用烘箱，直到隔天中午才放出，每日長達16至20小時，且未提供飲水。

由於犬隻體長約140公分，空間狹小又悶熱，最終因長時間處於高溫缺氧環境而中暑。2024年9月9日下午4時30分，店家開門上班時發現犬隻已死亡。

國立台灣大學獸醫學院動物法醫解剖報告認定，犬隻死因為長時間處於通風不良環境導致中暑，死亡方式屬「未妥善照顧」。

法院審酌，吳女身為寵物店負責人，理應善盡照護責任，卻欠缺保護意識，行為造成動物嚴重傷害並致死，實屬可責；但考量其無前科、犯後坦承犯行，並與許姓飼主以3萬5千元達成調解且已履行完畢，飼主撤告並同意從輕處理，法院因此宣告緩刑2年。

全案依《動物保護法》第25條，認定吳女違反提供適當照護義務，使動物遭受傷害並導致重要器官功能喪失。



