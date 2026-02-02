黃金現在還能追嗎？財經專家曝「進場策略」...投資人務必搞懂2件事

近期黃金價格崩跌，財經專家狄驤透露進場策略。示意圖／攝影董孟航

受美國總統川普（Donald Trump）提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）主席衝擊，貴金屬出現拋售潮，黃金價格上週短短2天內崩跌15%，1月30日更失守每盎司5000美元大關。財經專家狄驤表示，許多投資朋友都詢問「能不能追」，他認為若設定好下方支撐的停損就可以勇敢進場，「搞懂自己在買什麼，以及怎麼應對進退，就不會心慌慌」。

狄驤在臉書粉專「 狄驤的資本主義求生筆記 」發文指出，上週黃金價格短短2天狂跌15%，白銀更慘，直接崩跌將近30%，驚人走勢讓許多投資人感到心慌。他直言，貴金屬本來就有超漲的問題，此次下殺更是因為川普提名鷹派的華許，加上PPI數據高於市場預期，讓原本受到降息預期受到衝突。

廣告 廣告

然而，在諸多不確定性高的政策下，導致投資人撤離貴金屬市場、紛紛拋售，導致近期金、白銀價格迅速崩跌。

黃金現在能不能追？狄驤這樣說

「前陣子貴金屬驚驚漲，現在問能不能追？」狄驤坦言，自己的回答偏向保守，認為若錯過好時機，就要耐心守紀律等拉回，這樣的做法並不是因為事先知道會出現利空與崩跌，而是能夠在市場上長久生存的重要方法。

狄驤也說，自己過去就曾分享，黃金回測支撐，就會站在買方，不過若跌破5100多頭關鍵支稱後，下一道支撐就會落在4800左右，不料短短1個晚上就從5100下殺到4800，正也凸顯出正報酬的多殺多力道有多驚人。

對於未來黃金市場該用什麼策略，狄驤指出，會按照自己的進場紀律，主要分成兩個部分，一部分會用於長期佈局，另一部分則是以賺價差為主，設定好下方支撐的停損就勇敢進場。

他也提醒投資人，只要搞懂「自己在買什麼」，以及「面對市場波動時該怎麼應對進退」，就不會心慌慌，避免自己做出不理性的投資。

金價崩跌...好市多金飾卻賣光光？網友看法不一

上週逢金價崩跌，掀起投資人一陣恐慌，不過有網友直擊，好市多中的金櫃幾乎被掃空，讓他忍不住驚嘆「很猛」。

貼文曝光後也掀起網友熱議，有人質疑「六七千不買，快兩萬搶著買」，有人則認為可能是廠商眼見金價波動大，不敢擺進去櫃中，「現在被買等於廠商現賠10趴，虧錢生意沒人做啦，寧可囤貨」，不少人則留言大酸，「今天買的，應該睡不好了」。

有網友發現好市多中的貴金屬產品疑似賣光光。圖／翻攝自COSTCO好市多商品消費心得分享區臉書

有網友也好奇，金價近期崩跌，「可賣回給Costco嗎？」根據官網資訊指出，售出的貴金屬商品，如黃金、白銀、鉑金、鈀金條塊及黃金、白銀、鉑金、鈀金鑄幣（紀念幣、收藏幣）和24K黃金金飾，皆不接受退貨。

★《鏡報》提醒您：上述投資理財資訊僅供參考，投資人投資前宜審慎考量自身風險與承受能力。如有疏漏錯誤，恕不負任何法律責任。



回到原文

更多鏡報報導

丟臉丟到日本！台旅客北海道訂車無聲放鳥 司機「雪中苦等2小時」...身分遭起底

喊話讚數達標就當「紮男」！ 2台男願賭服輸曬手術單...醫師給1建議

神級AV女優爆罹致命罕病「子宮恐切除」 嘆太操搞壞身體：趁能見面多見

舞王基因太強！郭富城女兒練跳韓團舞 家中驚見「這設計」網驚：星二代追星最高標