黃金白銀價格大跌成黑天鵝? 載板3族群受害、電子績優股反受惠

台股示意圖。資料照



美國總統川普1/30提名新聯準會（Fed）主席人選華許被視為有助穩定美元，預期美元將走強，黃金白銀等貴金屬出現拋售潮，白銀跌幅接近3成。美股三大指數週五收盤則是全部收黑。法人表示，先前受惠貴金屬漲價，包含載板、銅箔基板、銅箔廠等，手上若是持有較多的高價貴金屬庫存，恐需提列庫存跌價損失。

宏遠投顧表示，貴金屬價格大跌後，預期近期應該會有再反彈的契機，但是倘若貴金屬價格反彈後，仍然呈現疲弱甚至還下跌的話，之前因貴金屬價格大漲而調高產品售價的受惠公司，可能產品價格會調漲不了，甚至還會被大廠要求調降產品售價，而且手上若是持有較多的高價貴金屬庫存，則會提列庫存跌價損失。

廣告 廣告

貴金屬價格大漲加上景氣好轉，這是去年下半年至今，許多電子漲價股可以用貴金屬價格大漲而提高產品售價，加上產品售價提高也會加快需求過度提早搶貨，因而造就電子漲價股獲利及股價大好的光景。

但是隨著股價大幅飆漲，目前除了記憶體本益比只有10幾倍，也可能因為美股大跌而漲多修正外，國際大廠放棄前一代產品不做DDR4，使得台廠享受DDR4缺貨效應，台廠不具質變效應；台記憶體廠股價標漲數倍後，雖然短線仍有缺貨效應，但因台廠技術落後及下游大廠將轉換DDR5，長線不能看太好，像是載板、銅箔基板、銅箔廠等等，飆漲的股價已經使得今年本益比高達30倍或更多，恐須留意！

宏遠投顧指出，最近幾個月股價被壓抑且因市場資金追逐電子漲價股而下跌1-2成以上的電子績優個股，包含部分PCB下游個股如瀚宇博、精成科、AI伺服器組裝及零組件個股如鴻海、廣達、技嘉、緯創、緯穎、華碩、川湖、聯電、譜瑞、德律、鑫聯大等等公司、部分績優傳產股及生技股如望隼、晶碩、視陽、復盛、亞德克、八方雲集、美食KY等等公司，目前股價基期及本益比都低，甚至且股價也有低估的情況，或可能在電子漲價股股價漲多回跌之際，成為台股支撐的力量，降低台股大盤下跌的指數及跌幅！

更多太報報導

【一文看懂】聯發科法說三大題材 Google TPU、輝達N1、6G 衛星-地面網路戰略全包

半導體史上最大規模擴張！黃仁勳：台積電未來10年產能將會翻倍

外資押寶! 聯發科Google TPUv9x成「AI關鍵雲梯」、目標價看2500元