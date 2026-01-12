黃金白銀再創歷史新高 金價站穩逾4600美元空前價位

國際黃金和白銀價格屢創新高。路透社



在伊朗等地緣政治風險，以及美國準會獨立性又遭嚴重挑戰之下，投資人湧向貴金屬避險資產。國際黃金與白銀價格週一（12日）雙雙又破歷史新高，金價更是史上空前站穩了每英兩4600美元價位。

週一美國市場開盤後，股市在憂慮聯準會主席鮑爾收到傳票、聯準會獨立性遭質疑使美元更加走弱下，疲軟開出。報瓊工業指數下跌196點或0.4%，標準普爾500指數下跌0.1%，那斯達克綜合指數微跌0.04%。相較之下，亞洲歐洲股市普遍在週一強勁上漲。

廣告 廣告

黃金現貨價格在亞洲市場週一開盤後就一路上衝，衝破每英兩4600美元後獲利回吐，漲勢減少，但是到美股開盤後看來已穩穩站到4600美元以上，一度漲至4620美元價位，目前交在4610美元價位，單日漲幅達2.22%。

白銀的飆漲趨勢與黃金同步，現貨白銀價格在美股開盤前夕漲到每英兩85.67美元空前新高，目前仍交在85.33美元價位，單日漲幅高達6.7%。

法國興業銀行（Societe Generale）全球大宗商品研究主管黑格（Michael Haigh）表示：「不確定因素上升直接影響黃金市場，而且似乎每週都會增加新的不確定因素。」他補充說，支撐這波漲勢的背景因素短期內不太可能逆轉。金價去年飆升超過64%，創下1979年以來最佳表現；而銀價去年則上漲146.8%，寫下史上空前未有的一年漲幅。

聯準會主席鮑爾週日（11日）宣布他收到美國司法部傳票，並一改以往低調方式，直接指控這是針對聯準會利率決策的施壓。鮑爾主持的本月27、28日利率決策會議預料將維持基準利率不變。但投資人已經加大了對今年擴大降息的預期，這使美元匯價繼續走軟，對美元資產產生不利影響。

地緣政治局勢同樣維持高度緊張。在抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並提出收購格陵蘭島的想法後，川普目前正在評估針對伊朗鎮壓抗議活動，可能的軍事回應方案。

更多太報報導

伊朗「全面封網」代價高 中國正密切注意封禁星鏈的實踐能力

美國央行首長遭發傳票挫傷投資人信心 美債重挫、「賣出美國資產」交易策略又興

聯準會主席收傳票震撼市場 美元下挫、黃金飆破新高