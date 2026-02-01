黃金白銀史上最大崩盤嚇傻投資人 法人看長線續揚

〔記者張慧雯／台北報導〕黃金白銀史上最大崩盤嚇傻不少投資人，大家都想問「接下來該怎麼辦?」法人認為，市場把美股大跌、黃金、白銀崩盤，再加上美股記憶體股價慘跌都怪到美國總統川普提名FED主席華許這件事其實也言過其實，短線應是利多非利空，只是剛好遇上漲高拉回，長線仍看多。

期元大S&P黃金(00635U)ETF研究團隊指出，川普表示下屆主席的核心任務就是降息，故可期待未來利率持續走低，此外，在美國債務持續擴大的情況下，全球央行去美元轉進黃金的動能不斷，而相對於美國仍有望持續降息，主要國家降息循環已趨末端、甚至可望啟動升息，投資人看壞美元後勢，最後，地緣政治風波不斷，黃金避險需求源源不絕。

在這樣的利多環境下，投行紛紛看好2026年黃金表現，不過，短線飆漲過後獲利了結壓力漸大，略壓抑多頭行情，研判等待低接資金龐大，空手或部位偏低的投資人可留意進場機會。

至於重挫的白銀，期元大道瓊白銀(00738U)ETF研究團隊也說，白銀卓越的導電性和導熱性對於推動全球經濟的技術轉型至關重要，在工業需求大幅成長的情況下，2021-2025已連續5年供不應求，世界白銀協會引述牛津經濟研究院最新報告表示，隨著世界繼續向電氣化、可再生能源和人工智慧的採用轉型，白銀將在未來10年內，作為綠色能源轉型和數位轉型核心產業的「下一代金屬」，發揮關鍵作用。

法人也建議，投資人須留意短線銀價飆升幅度過大，且白銀受交易面影響力大，波動較黃金更為劇烈，單日出現顯著漲跌幅的機會不低，建議投資人應關注其交易性質，留意波動並嚴守操作紀律。

