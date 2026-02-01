黃金白銀史詩級暴跌 蔡正元曝投機盤內幕：同一批人撈不少

美國總統川普宣布，將提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh），接任5月即將卸任的聯準會主席鮑爾，消息一出，市場反應激烈，黃金、白銀價格同步重挫。對此，前立委蔡正元表示，「任何價格一旦進入投機區間，就勢必出現暴漲暴跌，投機盤中已有大量獲利者急著下車，賣盤、買盤同時強勁，顯然是同一批資金反覆操作，這一波撈了不少」。

川普正式點名華許接掌Fed後，貴金屬市場立刻出現所謂的「Kevin Warsh拋售潮」，不論是現貨或期貨，金銀價格全面下殺。市場普遍認為，儘管川普希望透過降息刺激受關稅戰衝擊的美國經濟，但Kevin Warsh的政策立場偏向緊縮，主張較高利率與強勢美元，與市場先前對寬鬆政策的預期出現落差。

分析指出，川普長期對鮑爾政策態度反覆感到不滿，隨著人事不確定性即將告一段落，近期因美元走貶而湧入貴金屬市場的資金，迅速選擇獲利了結，成為金銀暴跌的重要推力。

數據顯示，紐約商品交易所30日現貨黃金單日重挫約9%，每盎司報4895.22美元；黃金期貨跌幅更達11.4%，每盎司來到4745.10美元。白銀跌勢更為慘烈，現貨白銀單日暴跌28%，每盎司跌至83.45美元，期貨價格崩跌31.4%，報78.53美元，創下1980年3月石油危機趨緩以來，白銀最大單日跌幅紀錄。

蔡正元31日在中天《中天辣晚報》解析，任何價格一旦進入投機區間，就勢必出現暴漲暴跌。這波黃金暴跌，其實從30日就暴跌，從每盎司5600美元一下就摔到5100美元，第二天又起來從5300美元一下又下去，所以這是標準的投機盤，也就是很多人賺錢了要下車。

蔡正元指出，可是又好像有個盤擋在4800美元左右，就是只要一碰到4800就拉回來，表示很多人在5500以上或5300以上賣掉、4800又跑回來買，這一定同一批人，因為賣盤、買盤都很強，這什麼意思？就是同一批人嘛！「這一波撈了不少」！殺盤下來，直到4800美元左右量就縮了，這表示賣的人少了，因為賣了後發現這麼容易賣掉，但搶的人更多，就買不回來了，這是投資操作原理。

蔡正元續指，相較之下白銀炒作更為瘋狂，金銀合理均衡價格約在50倍左右，但白銀單日卻重挫3成，已明顯偏離經濟規律。他強調，金銀價格並非靠畫線或看人事就能決定，也不是單一聯準會主席說了算。現在美國已是「昨日黃花」了，現在只剩川普在吆喝，美國其他官員都沒有那個行情了。

蔡正元直言對華許的表現並不看好，認為其一，華許並非經濟學者出身，而是律師出身；其二，過去華許立場反對降息，如今卻轉而主張降息，明顯是為了迎合川普、爭取官位，「這樣的轉變，我覺得不好」。

