黃金白銀大崩盤！貴金屬單日暴跌創紀錄

全球金融市場週一出現劇烈震盪，貴金屬市場成為這波修正的震央。美國總統川普上週五宣布提名前聯準會理事華許接替將於5月卸任的聯準會主席鮑爾，此項人事案成為引爆市場動盪的關鍵因素。

黃金價格在1月創下近5600美元歷史新高後急轉直下，上週五單日暴跌9%，創下十幾年來最大單日跌幅，週一盤中再度重挫10%，跌至每英兩約4400美元。白銀跌勢更為慘烈，上週五暴跌26%後，週一再跌16%，兩日累計跌幅超過40%。

廣告 廣告

市場人士分析，華許過往在聯準會任內以通膨鷹派著稱，投資人擔憂其上任後可能維持較高利率水準，推動美元走強。彭博美元指數週一上漲0.2%，對以美元計價的貴金屬形成壓力。

KCM Trade首席市場分析師華特爾表示，交易員被貴金屬市場的劇烈動盪嚇到，隨著芝加哥商品交易所調高金屬期貨保證金要求，貴金屬被迫平倉，引發其他資產連環拋售，黃金和白銀下跌正對整個市場產生骨牌效應。

這波賣壓迅速擴散至全球股市。亞洲股市出現去年4月初以來最大的兩日跌幅，MSCI亞洲科技股指數創下去年11月以來單日最大跌幅，市場擔憂人工智慧領域巨額投資導致科技股估值過高。歐洲股市由基礎資源類股領跌，美股開盤漲跌互見。

加密貨幣市場同樣遭受重創。比特幣跌破8萬美元關鍵門檻，盤中一度跌至75000美元，乙太幣跌破2400美元。整體市場超過42萬人爆倉，損失高達812億台幣，總市值蒸發3.48兆台幣。藝人黃立成的加密貨幣帳戶被強制清算241次，餘額僅剩65.7萬台幣。

分析師認為，此波震盪屬於風險修正。Global X Management投資策略師Billy Leung指出，投資人情緒轉向防禦，主要是縮減曝險部位而非恐慌。貴金屬市場在歷經數週持續上漲後，許多分析師早已警告市場漲過頭，回調在所難免。

臺銀貴金屬部經理楊天立表示，這波斷崖式崩跌是多頭擁擠後的超額清洗，長期趨勢仍看好，外資目標價維持6600美元。越南民眾趁金價大跌瘋狂搶買，顯示實體需求仍在。然而，在劇烈波動下，投資人須留意高檔震盪的風險與衝擊。

更多品觀點報導

黃金大怒神來了「暴漲暴跌」史詩級震盪單日重挫5%

地緣政治風險、各國央行增持黃金 法人看好成為金價利多

