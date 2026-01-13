黃金白銀掀搶買潮 王晶：跟風最容易成為嘴裡那塊肉

王晶談瘋搶黃金、白銀現象。（圖／翻攝自王晶說實話 bilibili）

近期國際局勢動盪，黃金、白銀價格一路狂飆，掀起一波全民搶買潮。從年輕族群到投資新手，不少人跟著進場，深怕錯過行情。對此，香港導演王晶近日在影片中直言示警，認為這波熱潮「最危險的就是跟風」，更形容：「跟風的人，最容易變成別人嘴裡的那塊肉。」

近來黃金與白銀大漲，與地緣政治風險升高、金融市場不安密切相關。王晶回憶1983年香港匯率劇烈震盪時，幾乎全民搶金，連當年手頭不寬裕的他，也拿少量閒錢進場，事後回頭看，確實是不會錯的選擇。但他也強調，這類投資「只分買早買晚」，並不代表在價格高點時衝進去就一定安全。

廣告 廣告

談到資產配置，王晶毫不客氣地吐槽部分資產配置師的建議，直言：「我覺得他那麼厲害，他就自己買了，別告訴別人了。」他也分享身邊真實案例，提到曾有圈內好友一度放下演藝工作，轉而投入股票、期貨與外匯市場，卻在一次罕見的劇烈波動中一夜破產。他直言，這類投資市場就像一座殘酷的「鬥獸場」，形容「說了算的人就是在很高的上面看著下面，下面突然有個小傻瓜跑進來，他們上面就商量，商量一個方法怎麼樣吃了他，他變成只剩骨頭了，掃出去，再等第二個小傻瓜進來。」

他也提醒，一般人若要投資，只能拿「沒有也不會影響生活」的錢來承擔風險，不能動用家庭開銷、孩子教育或基本生活費，否則一旦遇上市場崩盤，很可能一輸就再也翻不了身。對於一般投資人，王晶建議不必急著追高，而是慢慢存下一筆錢，等待市場真正出現大幅修正時再進場，「差不多五年、十年，自然會有一次大跌宕，那個時候才是最好的買點。」

王晶最後提醒，眼下黃金、白銀不斷上漲，若只是跟風進場，即使短線想快進快出，也充滿風險，一旦運氣不好，剛好踩在崩跌那天，「你就變成了人家的嘴中的肉。」他也感嘆，金融市場就像一個舞台，「世界就是一個舞臺，你像那些人演戲的人，可能並不是真正的玩家，可能就是拿來矇混你的人，一個假象，而真正的玩家是在後面，看不見的角落裡面坐著一個。」

◎免責聲明：本文的個股、ETF與專家觀點，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

更多中時新聞網報導

MLB》布瑞格曼被搶 紅襪目標轉向這兩人

《暗戀桃花源》40周年經典回歸 隋棠林依晨登台傳承

25萬戶社宅跳票？ 劉世芳：越蓋越少