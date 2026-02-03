黃金白銀止跌回升 分析師看好牛市持續

國際黃金和白銀價格經歷單日最大跌幅後又回復漲勢。路透社



國際黃金和白銀價格過去兩天急速下跌後，週二（2/3）止跌回升。部分分析師認為，貴金屬市場的牛市尚未結束，仍看好國際金價可在今年內衝破6000美元。

台灣時間週二上午8時左右，現貨黃金價格來到每盎司4806.68美元，漲幅達3%。現貨白銀價格則回到每盎司83.34美元，漲幅達5%。現貨鈀金來到每盎司1767.25美元，鉑金則為每盎司2187.35美元，漲幅均為3%。

過去兩個交易日，國際金價跌幅超過13%，上月30日便跌了10%，為1983年以來最大單日跌幅。白銀則是在過去兩個交易日重挫近34%。

部分分析師認為，貴金屬價格下跌應該只是暫時性。獨立分析師諾曼（Ross Norman）說：「雖然這波跌勢來得又大又快，但要記住，我們現在看到的價位其實只是3週前的位置。這波修正幅度顯著，但無論從任何層面來看，牛市仍未結束。」

紐約資產管理公司智慧樹（WisdomTree）分析師表示，這波貴金屬價格回檔會讓投機客不敢繼續放手買，但可為想要長期重新配置資產的投資人創造進場時機。

另一名獨立分析師Tai Wong也說，金價經過一波整理後，可望在未來數周或數月內繼續往上升。

此外，市場預期美國聯準會今年會兩度降息，也有利於金價走揚。瑞銀分析師史特諾沃（Giovanni Staunovo）說：「我們看好今年稍晚，金價會來到每盎司6200美元。」

摩根大通（JP Morgan）週一（2/2）表示，金價可望在今年底來到每盎司6200美元。德意志銀行則未改變先前預測，金價可在今年達到6000美元大關。

不過部分分析師則持觀望態度，認為這股賣壓尚未結束。City Index暨Forex.com的分析師拉薩克札達（Fawad Razaqzada）說：「要說金價已找到支撐點，現在的時機還太早。」

