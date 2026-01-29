黃金白銀漲瘋、價格恐反轉？最貴馬年套幣「民眾照搶」 分析師提醒一事

近年國際地緣政治動盪，貴金屬價格持續瘋漲，2026年的目標價也不斷上修，在美國總統川普（Donald Trump）「奉勸」伊朗坐上談判桌，否則下一次的軍事行動會「更加慘烈」的情況下，已經連升超過一周的黃金價格衝破5500美元外，白銀價格同樣漲勢驚人，就有分析師示警，貴金屬市場恐已瀕臨「崩潰」。值得注意的是，儘管因白銀價格飛馳，央行發行的馬年生肖套幣創下歷史高價，開賣首日仍是買氣驚人。

央行發行的「丙午馬年生肖紀念套幣」，分為網路預購及臨櫃銷售雙軌制，自1月6日至1月12日開放線上預購；另今（29）日起台灣銀行各分行也開臨櫃購買。售價方面，此次馬年紀念套幣為面額新台幣100圓的銀幣、面額新台幣10圓的銅合金幣各一組，其中正面以「金馬」圖樣為主題的銀幣，含銀1英兩，因白銀價格飆漲，今年售價調漲至新台幣2450元，創歷史最高價。

根據中央社報導，今是台灣銀行各分行開賣首日，由於「馬到成功」、「龍馬精神」，等馬年吉祥寓意不少，儘管價格創高，不少民眾仍搶購馬年套幣，現場排起長長人龍。央行指出，在12生肖中，龍、虎、馬都相當受到民眾喜愛，因此今年銷售數量較去年的蛇年8萬套更多，增加至9萬套。

貴金屬飆漲能上車嗎？分析師：恐出現大反轉

白銀、黃金等貴金屬價格持續上揚，《CNBC》報導指出，金價29日強勁漲勢延續，突破每盎司5500美元，創下新高；另外白銀現貨價格也來到每盎司119.3美元，漲勢連帶讓鉑金等貴金屬價格同步上揚；英國媒體報導，2026年底金價6000美元的目標，​在地緣政治緊張局勢和避險需求推動下，如今已大幅提升至驚人的10000美元。對此，有分析師提醒，貴金屬漲勢價格劇烈波動，已偏離基本面，若脫離傳統供需，未來恐出現失序、出現大反轉。

