黃金白銀記憶體史詩級瘋狗浪行情！ 謝金河：南亞科市值奔1兆元如何收場

財信傳媒董事長謝金河。陳品佑攝



黃金、白銀和記憶體同步飆漲!財訊傳媒董事長謝金河表示，現在資本市場把黃金，白銀拿來當股票炒，金價跑到5583.97美元，市值已經突破38兆美元。而白銀更兇悍，從17美元跑到119美元，白銀市值追過輝達，市值逼近6兆美元。這場從未見過的超大型瘋狗浪，最後不知道會怎麼收場？南亞科市值直逼一兆台幣，華邦電到5850億元，這是一個新時代！

謝金河指出，進入2026年，這可能是史上最瘋狂，也是最令人嘆為觀止的年代！川普以雷霆萬鈞之力活捉委內瑞拉總統馬杜羅，接下來是中國的習近平主席，他也抓人，只是他抓的是他的軍委副主席張又俠。

川普總統四處放話，一下子哥倫比亞，古巴，巴拿馬運河，一下子又點名伊朗，格陵蘭島，甚至劍指歐洲。然後他威脅課加拿大100%關稅，威脅南韓要課25%關稅。這些國家領導人紛紛跑到中國取暖。李在明拿小米手機和習近平玩自拼，可能會讓南朝鮮付出很大代價。

加拿大的卡尼跑去看習近平，宣布對中國汽車關稅從100%降到6.1%，可能會對加拿大帶來經濟災難。丹麥總理跑去北京，美國財政部長貝森特馬上回應說丹麥是一個沒有擧足輕重的國家。英國首相施凱爾批准中國在倫敦興建超大型使館，立即啓程赴北京。這些國家在川普揮舞大刀的時候跳出來「插隊」，讓這個世界精彩萬分。

謝金河指出，現在資本市場把黃金，白銀拿來當股票炒，金價跑到5583.97美元，市值已經突破38兆美元，黃金像是一檔超級大牛股在狂奔。而白銀表現更兇悍，一下子從17美元跑到119美元，白銀市值追過輝達，市值逼近6兆美元。

有人說黃金，白銀大漲是資金在避險，但同樣是避險的標的比特幣，以太幣卻跌回起漲區，尤其是陳志被逮捕後，比特幣的走勢一蹶不振，這是很詭異的景象。有人說這是對貨幣，資產價值失去信心的市場反噬。

除了黃金，白銀的奔馳，今年的記憶體更是上演史上從未見過的超級大瘋狗浪行情。這次SSD漲幅大過HBM，美國的Sandisk從27.88漲到531.46美元，股價已經漲18倍，漲勢仍未停。Segate漲超過612%，Western Digital漲12.6倍。日本的鎧俠從1440漲到20350日圓，這是大家從未見過的大時代。

這次川普要課南韓關稅25%，南韓股市不跌反漲，原來是海力士，三星挺住，這次海力士從73100漲到884000，股價漲了十幾倍，三星巿值達1044兆韓元，記憶體撐住南韓的底氣。

謝金河分析，這場史上從未見過的超大型瘋狗浪，最後不知道會怎麼收場？南亞科技市值直逼一兆台幣，華邦電子到5850億，這是一個新時代！

