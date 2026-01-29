黃金白銀連日大漲後急挫 黃金一度失守每盎司5200美元

金價暴跌。（示意圖／Pexels）

在連續暴漲行情後，國際貴金屬市場於1月29日晚間出現急速修正，黃金與白銀價格均出現大幅下跌走勢。根據市場成交資料顯示，現貨黃金價格盤中一度自高位迅速回落並跌破每盎司5200美元關口，從當日早盤高點5598美元左右下挫逾400美元，單日跌幅約達4.4％。白銀行情同樣遭遇賣壓衝擊，價格先上攻盤中突破121美元後迅速回落，最低觸及約每盎司108.25美元，日內跌幅逾6％。

這波劇烈價格波動發生在貴金屬近期歷史性上漲之後，黃金在此前數日曾不斷刷新高點，突破5000美元大關並創下連續多日上漲紀錄。同時白銀也在前期強勢表現中一度接近或創出逾121美元的高位。

市場分析認為，這次急速跳水主要是因投資者在價格大幅上升後進行獲利了結，加上市場流動性緊縮及短期投機性交易波動加劇，導致價格在短時間內劇烈震盪。在白銀市場，由於規模較小、流動性相對不足，其價格波動性尤其顯著。

