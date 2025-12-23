黃金白銀雙雙創新高！ 高盛估明年金價衝4900美元

【緯來新聞網】貴金屬延續強勢走勢，金銀價格同步刷新歷史新高。黃金現貨突破每盎司4400美元關口，白銀也升破69美元，市場資金持續湧入避險資產。

（圖／Artlist）

外媒指出，地緣政治風險升溫成為主要推力。美國加強對委內瑞拉的石油封鎖，烏克蘭首度在地中海襲擊隸屬俄羅斯影子艦隊的油輪，加上市場對明年美國降息的預期升高，進一步點燃多頭買氣。



在多重利多支撐下，金銀今年可望創下1979年以來最強漲幅，白銀價格已翻倍，金價漲幅也超過6成。外資普遍看好後市，高盛預估金價明年有機會挑戰4,900美元，瑞銀則看好年中目標價4,500美元，並建議投資人將約5的資產配置於黃金，以因應降息、地緣政治與財政風險帶來的不確定性。

