黃金白銀、比特幣同步暴跌！陳鳳馨指投機買盤清洗中：估「這時」回穩

國際地緣政治動盪，連帶讓比特幣、黃金白銀等貴金屬價格震盪。資深媒體人陳鳳馨於網路節目《風向龍鳳配》分析，這波「資本大洗盤」急跌，是為了洗掉不穩定資金；她也說，比特幣、黃金與白銀雖然三者性質不同，但共同的狀況是過熱之後的拉回，其中貴金屬高價位的基本面其實並未改變，包含地緣政治情勢緊張、各國央行減少美元儲備等，短期之內，持續買進態勢的現象不會改變。​

陳鳳馨指出，另一個基本買盤是歐洲的超級富豪，在美歐因為格陵蘭議題而發生緊張關係後，意識到跨大西洋關係可能不再像過去般牢不可分，進而分散風險，減少美元資產，而後勢必會增加「非美元資產」；但仔細去看，黃金從去年年底起漲的過程當中，其實有大量的買盤來自於ETF（指數股票型基金），這屬於帶有投機性質的買盤，由不穩定的資金所哄抬出來的高價位，當然就很容易急崩。

貴金屬價格震盪會持續多久？ 陳鳳馨估1至2個月 ​

陳鳳馨提到，於此同時，比特幣、黃金與白銀很多屬於私募基金，且規模持續擴大，關鍵是私募基金只需對自身投資人負責，完全不需公開，用了多大的槓桿外界並不清楚，任何一個風吹草動，都能造成快速下跌。她進一步說，當前關鍵在於基本面不變，卻又面臨必須洗掉投機買盤的整理，這可能要耗時1到2個月，因此短期之內將持續高速震盪，但可預期未來波動幅度將緩慢降低。

至於黃金的價格，她指出黃金從4000美元漲至5600美元，漲幅達1600美元，回檔一半甚至3分之2，都是合理的。陳鳳馨評估，4800美元的一半大概是相對較安全的位置點，但不排除會超跌，有可能拉回3分之2；若黃金回到4800美元以下，投資人若自覺部位不夠亦或是在高檔已經調節掉，可以酌量分批買進一些。但她也提醒，不需要滿手黃金，持有約10%到20%黃金已足夠抵抗如通膨、法定貨幣貶值等可能風險。

比特幣還會再跌嗎？價格腰斬 陳鳳馨：可能持續下跌 ​

白銀部分，陳鳳馨指出，白銀與黃金屬性類似但不全然，黃金是各種法幣的替代品，白銀也有一半的貨幣屬性，但另一半是工業屬性，光是後者加之黃金帶動，以及各國科技需求量大增而祭出的出口限制，白銀簡直如今「漲翻天。」比特幣方面，她指出，由於虛擬貨幣無基本需求作為支撐，只依靠信任，常常跌過頭，這次跌破6萬已經腰斬，可能會持續下跌，而比特幣若持續惡性循環，將對全球流動性造成一定影響。​

