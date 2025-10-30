黃金皇冠奏效 川准南韓建造核動力潛艦2／爽快答應李在明！ 川普同意南韓「打造核動力潛艦」

美韓領袖昨（29日）峰會氣氛非常好，美國總統川普今天在台灣時間凌晨宣布，正式批准南韓建造核動力潛艦，以威嚇中國及北韓。不過外界也聚焦美國將發表的「新版國防戰略報告」，美國防長則駁斥，亞州防線將排除台灣及南韓的說法。

不甩北韓前一天試射飛彈威脅，美國及南韓29日的元首峰會，也將國防安全合作問題放上談判桌。南韓國家安保室室長魏聖洛：「川普總統高度評價南韓同盟中的主動角色，並在北韓核問題等情勢變化下，認同南韓可能需要發展核動力潛艦，表示雙方將就此持續展開後續協商。」

韓方希望能推進核燃料再處理的協議，以擁有核動力潛艦燃料。川普發文證實，已經同意南韓建造核動力潛艦，大讚李在明是一位很棒的總統，並強調美韓軍事同盟比以往任何時候都更堅固。

至於美國防長赫格塞斯，同一天在東京首次會晤日本防衛大臣小泉進次郎。赫格塞斯：「美國與日本將並肩前進，持續深化同盟關係。」小泉進次郎：「我想指出中國持續以高水準增加國防開支，並在缺乏充分透明度的情況下，迅速且大規模地擴張軍事力量。」

但《日經亞洲》本月初曾報導，川普政府即將公布新版「國防戰略報告」，可能以「美國本土防衛」為優先要務。美國防長赫格塞斯表示：「（美日）也需要在聯合能力上投資，共同訓練、共同演習、共同合作。」

分析認為，華府數十年來大致維持的方針，即涵蓋日本、南韓與台灣的現行模式，是對區域穩定最有利的方式。最不利的情況是，美國的亞洲防線僅涵蓋日本，排除南韓與台灣，恐怕會鼓勵北韓與中國鋌而走險。

南韓《韓聯社》報導認為有此可能，不過赫格塞斯在受訪時直球回應，表示《韓聯社》說法並不準確，新版戰略報告，是川普政府亞太政策重要風向球，各界持續關注。

