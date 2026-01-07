黃金直逼歷史高價！大摩分析第四季挑戰4800美元

紐約金價一路狂飆，再次衝回歷史高點附近。（示意圖／翻攝自pixabay）





隨著2026年開局國際局勢動盪，美國對委內瑞拉採取軍事行動，全球資金為了避風頭，紛紛湧向最保值的黃金。紐約金價一路狂飆，再次衝回歷史高點附近，這也帶動了美股黃金礦業股集體噴發。

避險買盤湧入

根據《TechStock²》報導，美國時間6日收盤後，全球最大的金礦商紐蒙特礦業（NEM）股價強勢上漲約5.5%，來到109.20美元。這股漲勢主要源於金價重新站回歷史高點附近，受到美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛所引發的避險需求推動，市場對風險的警覺性顯著提高。不僅紐蒙特表現亮眼，其餘礦業股如阿格尼科老鷹礦業也上漲超過3%，而追蹤金礦產業的ETF更大漲超過4%。資深分析師指出，目前金屬交易員眼中看到的潛在風險，遠比股票或債券交易員所感受到的還要沉重，這正是金價能夠維持在一定價格不下跌的主因。

金價長線目標價上調至4800美元

根據摩根士丹利於1月5日發布的最新報告，黃金的長期牛市趨勢並未改變。分析師預測，隨著全球利率下降以及各國央行、投資基金的持續強勁買入，到2026年第四季，金價有機會達到每盎司4800美元的新里程碑。目前現貨黃金價格已來到每盎司4485美元左右，距離去年12月底創下的歷史紀錄僅差一步之遙。雖然委內瑞拉局勢在短期內提供了上漲動力，但長期的結構性因素，如貨幣政策的寬鬆與避險需求的常態化，才是推高金價至歷史新高的核心引擎。

本週經濟數據將決定短期震盪區間

儘管黃金行情看俏，但投資人仍須留意本週密集的美國經濟數據。週三即將公布的ADP民間就業預估、職缺數據以及服務業採購經理人指數，將會是市場評估聯準會降息步伐的重要指標。技術分析師提醒，目前金價的關鍵支撐點位在4350美元，若能守穩此關卡，漲勢將有機會延續。但如果週五公布的12月非農就業報告表現過於強勁，可能推升美債殖利率並支撐美元，進而對金價造成短線壓力。在2月中旬紐蒙特礦業發布財報前，黃金市場將在避險需求與經濟數據之間持續拉鋸。

更多東森新聞報導

春節求財！地緣動盪助陣 引爆黃金行情

川普接管委內瑞拉！ 黃金亂世更漲 專家：2026上看5400美元

貴金屬飆漲！黃金去年漲逾6成 銀鉑年漲幅新高

