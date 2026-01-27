黃金破5100美元新高價！外資看好多頭趨勢

▲國際金價再創歷史新高，現貨黃金一度升破每盎司5100美元（約16萬新台幣），且白銀、鉑金、鈀金亦同步走強。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 國際金價再創歷史新高，現貨黃金一度升破每盎司5100美元（約16萬新台幣），且白銀、鉑金、鈀金亦同步走強。分析師指出，包括地緣政治風險攀升、各國央行持續增持實體黃金，以及投資者大買黃金ETF等，多重因素共同加持，推升金價走高。

根據路透社報導，昨（26）日現貨黃金在紐約午後交易時段大漲2%，每盎司報價5077.22美元，盤中最高達5110.50美元；美國2月期金收漲2.1%，報5082.50美元。

蒙特婁銀行（BMO）表示，黃金在2025年繳出自1979年以來最佳年度表現，全年漲幅高達67.5%。進入2026年後，金價漲勢持續延燒，今年以來累計上漲約15.9%，顯示避險買盤動能依然強勁。其他貴金屬同樣表現亮眼，白銀期貨在2025年大漲140%，2026年迄今再上漲約55%，成為市場焦點之一。

BMO分析師在研究報告中表示，自去年12月發布前次價格展望後，全球地緣政治風險的規模與突發性顯著升高，包括委內瑞拉局勢、格陵蘭相關爭議，以及近期浮現的對加拿大徵收100%關稅威脅，使市場環境出現重大變化，因此有必要重新評估貴金屬在極端情境下的潛在表現。

在BMO多頭假設中，黃金價格可望於2026年第四季升至每盎司6350美元，並在2027年同期進一步攀升至8650美元。白銀方面，BMO預期今年價格有機會突破每盎司150美元，鉑金期貨則可能上看每盎司4000美元以上。

其他分析機構預估年底金價仍有上行空間。法國興業銀行預估，最終黃金將漲破每盎司6000美元（約18.9萬新台幣）大關，摩根士丹利則給出5700美元（約17.9萬新台幣）的多頭目標。

倫敦貴金屬市場協會年度預測調查中，最高預估值達7150美元（約22.5萬新台幣），並預期2026全年黃金均價約4742美元。

其他貴金屬也同步走高，白銀現貨最高達每盎司117.69美元（約3700元新台幣），之後回落至113.46美元，上漲10.2%，但恐對工業需求產生抑制與排擠效應。

鉑金現貨升至2918.80美元（約9.18萬新台幣）歷史高點後，回落至2816.38美元；鈀金則漲至2127.68美元（約6.69萬新台幣），創2022年來新高。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



