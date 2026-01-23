黃金等金屬瘋漲助攻電子股 投顧：後續終端消費才是關鍵

國際黃金現貨價格在台北時間22日晚間衝破每盎司4900美元後，今天(23日)早盤持續上漲，來到4967美元的新天價，距離5,000美元僅一步之遙。除了黃金，錫、銅、鈷、白銀等金屬材料價格飆升，激勵台北股市相關電子類股表現，台股盤中大盤指數登上32000點再刷新高。投顧指出，金屬價格上漲帶動電子類股，目前看來是題材效應，能否轉換成終端消費，才是後續關鍵。

黃金一直是高科技產業的重要原物料。根據公股銀龍頭台灣銀行統計，在實體黃金銷售上，散戶與企業買家比例各占一半，台銀銷售的實體黃金，最大的是12.5公斤的大金磚，一般散戶很少買，通常是銷售給有黃金原物料需求的企業。由於黃金的傳導快又穩定，這兩年在AI帶領下，企業對於實體黃金的需求量也增加。

除了黃金，錫、銅、鈷、白銀、釕以及鈀等金屬材料價格飆升，也推升被動元件原材料成本上揚。國內被動元件大廠國巨、華新科都發出從2月1日開始的漲價通知，被動元件族群23日在台股表現強勁，不少都衝上漲停，台股電子類股不僅AI題材，其他非電子類股也因為原物料、缺貨等跟上漲價效應，23日早盤引領台股大盤指數攻上32000點大關，再刷盤中歷史新高。

台新投顧副總黃文清指出，由於近期AI趨勢，使得國內不少廠商將產能往AI相關靠攏，因此排擠掉其他非AI相關供給，再加上包括黃金等金屬材料上漲，確實在股市中發揮缺貨以及漲價等題材效應，但後續廠商營收是否能跟得上市場預期，終端消費才是關鍵。黃文清說：『(原音)金價來說的話，當然主要還是全球一方面地緣政治的影響，另一方面各國央行也在買，長期買黃金的策略，使得金價始終維持一個比較強勢的趨勢。但是回到實際上產業的部分，我們會傾向於說，它短期之間能就是一個題材性的發揮，實際上真正還要看的還是終端產品的供需狀況。』

匯市部分，在台北股市強勁帶動下，新台幣兌美元匯價呈現升值走勢，盤中升破31.6元價位，最高來到31.563元。