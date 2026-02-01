黃金血洗逾12％！蔡正元曝投機盤內幕：同一批人撈不少

金融市場再掀劇烈震盪，美國總統川普宣布，將提名前聯準會（Fed）理事Kevin Warsh，接任5月即將卸任的聯準會主席鮑爾，消息一出，市場反應激烈，黃金、白銀價格同步重挫。對此，前立委蔡正元上月31日就表示，「任何價格一旦進入投機區間，就勢必出現暴漲暴跌，投機盤中已有大量獲利者急著下車，賣盤、買盤同時強勁，顯然是同一批資金反覆操作，這一波撈了不少」，引發討論。

川普正式點名Kevin Warsh接掌Fed後，貴金屬市場立刻出現所謂的「Kevin Warsh拋售潮」，不論是現貨或期貨，金銀價格全面下殺。市場普遍認為，儘管川普希望透過降息刺激受關稅戰衝擊的美國經濟，但Kevin Warsh的政策立場偏向緊縮，主張較高利率與強勢美元，與市場先前對寬鬆政策的預期出現落差。

分析指出，川普長期對鮑爾政策態度反覆感到不滿，隨著人事不確定性即將告一段落，近期因美元走貶而湧入貴金屬市場的資金，迅速選擇獲利了結，成為金銀暴跌的重要推力。

數據顯示，紐約商品交易所30日現貨黃金單日重挫約9%，每盎司報4895.22美元；黃金期貨跌幅更達11.4%，每盎司來到4745.10美元。白銀跌勢更為慘烈，現貨白銀單日暴跌28%，每盎司跌至83.45美元，期貨價格崩跌31.4%，報78.53美元，創下1980年3月石油危機趨緩以來，白銀最大單日跌幅紀錄。

蔡正元31日在中天節目《中天辣晚報》中直言，任何價格一旦進入投機區間，就勢必出現暴漲暴跌。他指出，投機盤中已有大量獲利者急著下車，顯示不少人早在黃金每盎司5500、5300美元附近賣出，再於4800美元附近回補，賣盤、買盤同時強勁，顯然是同一批資金反覆操作，「這一波撈了不少」。

蔡正元進一步表示，相較之下白銀炒作更為瘋狂，金銀合理均衡價格約在50倍左右，但白銀單日卻重挫3成，已明顯偏離經濟規律。他強調，金銀價格並非靠畫線或看人事就能決定，也不是單一聯準會主席說了算。

蔡正元並直言對Kevin Warsh的表現並不看好，認為其一，Kevin Warsh並非經濟學者出身，而是律師背景；其二，過去Kevin Warsh立場反對降息，如今卻轉而主張降息，明顯是為了迎合川普、爭取官位，「這樣的轉變，我覺得不好」。

