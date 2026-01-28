黃金衝上5280美元創天價 高盛突潑冷水

▲黃金價格飆上天價，但高盛認為，需求端未必跟得上。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 金價28日盤中一度衝到5280美元，刷新天價，不過華爾街投行高盛警告，市場情緒沸騰，但實際需求端未必跟得上，可能導致後續漲勢遇到阻力。

根據彭博報導，市場解讀，地緣政治導致市場不安，以及預期聯準會將採取更鴿派立場，美元持續疲弱是金價本波攻勢主因之一，儘管美國總統川普表示不擔心美元走貶，仍無法改變美元頹勢，更放大市場的「貶值交易」氛圍，資金轉向黃金等資產避險。

但在價格狂飆之際，高盛的態度相對保守。彭博報導，高盛股票研究聯合主管Trina Chen在受訪時直言，當價格漲到一定程度，「真正的製造商」會開始出現負面反應，已看到需求有回落跡象；市場也擔心，若需求端跟不上金融買盤的熱度，高檔震盪可能加劇。

