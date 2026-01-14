黃金衝破5千美元在望？蔡正元說明各國央行拋美元原因：金價還有10~15%漲幅

黃金價格周一（12日）突破每盎司4600美元創下歷史新高，前立委蔡正元指出，俄烏戰爭爆發後，歐洲人開始擔心歐元貶值和通貨膨脹，同時對美元也產生懷疑，所以手上持有美元的人開始賣美元、買黃金，這是地緣政治跟戰爭所造成的。

蔡正元在個人YT表示，自己曾一路說黃金會漲，因為各國中央銀行都跑進來買黃金，他們不想持有美元，認為美元配合烏克蘭打俄羅斯遲早會出狀況，持有美元會貶值、持有黃金不會貶值，是在這種思考底下，黃金比美元穩健，所以各國央行都跑來買黃金，中國人民銀行反而是最後買黃金的人，中國人民銀行的負責人該打屁股！

廣告 廣告

蔡正元指出，最近美國總統川普跟聯準會主席鬥得一蹋糊塗，還要找罪名把聯準會主席開除，兩方面吵的不開交，之後會發生什麼事大家不知道，所以持有美元的意願就降低，大家就拋美元、買黃金，然而怎麼不拋美元買人民幣？

蔡正元解釋，人民幣有外匯管制，流通性受到限制。雖然有人談「人民幣國際化」，但人民幣沒辦法國際化，國際化是程度大小，要變成國際上認定的貨幣，人民幣大概排到第四、第五，主要還是美元、歐元、英鎊、日圓到最後才是人民幣，那人民幣交易量很大是因為中國出口的關係，跟其他國家沒什麼關係，所以那不叫國際交易。

金價會繼續漲？蔡正元預估：至少還有10~15%漲幅

至於黃金是否會繼續上漲，蔡正元指出，現在各國央行急著拋美元、買黃金，大家拋美元就是去美元化，然後不是去買人民幣、歐元或日圓，而是去買黃金，因為黃金不會氧化可以放很久，買貨幣會貶值，所以黃金現在漲到4600美元以上。

蔡正元提到，黃金不會氧化可以放很久，買貨幣會貶值，所以黃金現在漲到4600元美金以上。（資料照，取自unsplash）

蔡正元提醒，現在震盪幅度會越來越大，震盪幅度包括掉下來速度會很快、上去速度會很快，比如前段時間從4500掉到4300美元。至於未來會不會在掉下來？他直言，還是會，不可能一直上去，所以心臟要好一點。然而，未來至少還有10~15%漲幅，會不會更高，目前只能看到這裡。

更多風傳媒報導

