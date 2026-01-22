黃金詐騙害5命 李團長改口全認了

台中豐原王姓一家5口命案，台中地院22日首度開庭，主嫌「李團長」李惠雯（中）出庭時認罪。（李京昇攝）

台中豐原王姓一家5口遇黃金、投資詐騙，去年集體走上絕路震驚社會，幕後主嫌「李團長」李惠雯被檢方依詐欺等罪起訴求刑15年以上。台中地方法院22日首度開庭，李女一改以往否認犯罪態度，當庭改口全部認罪；但王家委任律師表示，家屬不會和解，只求法院依檢方求刑重判讓李女贖罪。

檢警調查，45歲的李女民國113年6月採「龐氏騙局」手法，以「團購投資」、「黃金投資」等詐術，聲稱每月投資能獲利10％，王家姊妹及王母不到1年即投入752萬元資金，王家人事後驚覺有異想退出，卻遭李女恐嚇違約勒索530萬元，王家父親被迫抵押房子籌錢，最終包括王家小兒子在內一家5口，去年7月走上絕路。

檢方調查，除王家5口，李女以相同手法詐騙另7名被害人，總計不法所得共1536萬5003元。檢方也痛斥李女手段惡劣，依違反銀行法、詐欺、恐嚇、洗錢等罪起訴。台中地院昨首度開庭，法官就起訴法條詢問李女是否認罪？原本否認犯罪的李惠雯全部認罪，並坦承有透過團購保證獲利10％、刷卡買黃金等手法騙取金錢，其中2成用於團購、黃金投資，剩餘8成用於生活開銷。

李女辯護律師認為，洗錢罪部分，並非有製造金流斷點，都是李女自己能掌握的帳戶，追究洗錢罪有誤會。但公訴檢察官主張，李女將帳戶130萬元詐款轉去支付房租、債務或投資人獲利，有隱匿、移轉不法所得行為，實際構成洗錢；對此，李女承認有錯也想和被害家屬和解。

法官也問到李女過去態度始終否認，為何改變想法？李說，在羈押過程中，閱讀法律相關書籍，意識到自己錯了、觸犯法律。

王家委任律師林瓊嘉轉述王家女婿看法指出，李女得知王家5口死訊，還有串滅證行為，家屬質疑其悔意，也表達不願和解；李女用恐嚇方式讓王家走上絕路，如今她要如何向王家5人「贖罪」？希望法院就檢方求刑，判處李女15年以上徒刑，讓她用長期服刑在有生之年完整的贖罪。