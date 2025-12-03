黃金買賣涉吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

邱姓董娘在交保後步出法警室。（圖／東森新聞）





曾在台北信義區盛大開幕的聖石金業爆出重大詐騙疑雲。檢警接獲多起投資人檢舉，指控該公司以黃金投資為名吸金不還，1日大動作兵分多路搜索全台五十多家門市，並拘提董事長及多名高階主管共三十多人到案。檢方複訊後，邱姓董事長夫人以五百萬元交保，並被裁定配戴電子腳鐐。

邱姓董娘在交保後步出法警室，見到媒體拍攝隨即拉起外套帽子遮掩，小跑步離開台北地檢署。包括她在內的公司幹部皆遭指控涉入以黃金投資為名的吸金詐騙。

聖石金業主打以市價五至十二折的價格購買黃金，並宣稱黃金存放公司一年即能領回。然而，多名投資人反映，合約期滿後不僅無法取回本金，連黃金現貨也未如期交付，懷疑遭遇詐騙因而向檢警檢舉。

警方先前曾接獲銀行通報，指一名婦人準備以二十八萬元購買聖石金業的黃金投資方案。警方到場了解後，認為該婦人遭詐並阻止匯款，並將過程發布為新聞。當時聖石金業強調自己為合法公司，甚至透過律師向警方發函抗議。

經長期蒐證後，檢警認定該公司疑似以虛偽不實契約吸金，涉嫌詐欺與偽造文書等罪。1日清晨動員上百名警力搜索全台門市，並緊急扣押聖石金業名下房產、土地、公司帳戶金流及大量黃金現貨，初估至少查扣逾一億元不法所得。全案目前正在深入偵辦，後續將朝違法吸金與多項刑事罪嫌方向追查。

