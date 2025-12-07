黃金走高小心詐！婦誤信詐團 險買1公斤砸414萬

台北一名七旬婦人誤信詐騙集團群組，到銀行說要買一公斤黃金，大約400多萬。（圖／東森新聞）





台北一名七旬婦人誤信詐騙集團群組，到銀行說要買一公斤黃金，大約400多萬，行員察覺有異狀，趕緊報警，請警方到場了解，最後成功勸阻婦人。

員警vs.險遭詐婦人：「有接到銀行的通報，是說妳要買黃金。」

眼前婦人說要買黃金，一口氣要買一公斤。

員警vs.險遭詐婦人：「我們不會阻止妳的錢要做什麼用，但是我們擔心說，現在因為詐騙真的太多，而且都會叫妳買黃金。」

台北市這名七旬婦人，日前到銀行說要購買1公斤，價值逾414萬元的黃金，行員察覺有異，報警，警方到場發現婦人說詞不一，通知家人，家人也不知情，更拒絕員警看手機，研判可能是詐騙，近期黃金價格走高，也被詐騙集團盯上。

