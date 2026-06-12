黃金跌破4000美元也別怕？專家曝「絕佳買點」：5年後會比現在高很多

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財經中心／許展溢報導

儘管近期面臨劇烈的拋售壓力，黃金市場仍成功守住每盎司4000美元的關鍵長期支撐位。分析師指出，即便這一支撐水平失守，目前的價格對於尋求建立長期部位的投資人而言，仍是相當具吸引力的買進時機，且黃金目前仍處於被許多投資人低估。

拜羅伊特大學（University of Bayreuth）經濟學榮譽教授波萊特（Thorsten Polleit）接受《Kitco News》專訪提到，就算金價短期內持續下挫，黃金的長期牛市趨勢依據堅不可摧。

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雖近期波動和價格走勢讓許多黃金投資人感到失望，但波萊特認為，黃金從高點回落應被視為在經歷異常強勁漲勢後的「自然修正」，而非新一輪熊市的開端。波萊特接著從指數趨勢和多項式趨勢分析，先前5500美元的水準已大幅偏離任何趨勢線，因此，從此角度來看，金價出現某種程度的反彈修正，並不足為奇。

波萊特進一步解釋，儘管黃金在短期內可能會來到更低水平，但整體經濟基本面展望，將持續提供強大支撐。他更預測，「金價可能會跌破4000美元，但認為在3900美元左右就會止跌，這實際上反映出當前體制的根本趨勢，這個體制充斥著負實質利率、瘋狂印鈔以及政府債務失控等種種問題。」

波萊特透露，自己目前正考慮加碼黃金部位，雖還在評估要購買實體金條還是交易所買賣產品，但目前價格完全不會阻止他出手，並說「我不介意在4000美元時買進，即使看到金價跌得比這還要低一點，也不會感到意外，但如果你具備長線思維，並以5年或更長的時間跨度來做決策，現在這就是一個極具吸引力的價格。」波萊特還強調，「我毫不懷疑，5年後黃金價格絕對會比現在高很多。」

報導提到，波萊特看漲黃金理由，基於他認為日益脆弱的全球貨幣體系，加上龐大的政府債務負擔、持續存在的財政赤字，以及中央銀行維持限制性貨幣政策的能力受限，這些因素都支持金價長期走高。

波萊特也指出，債券甚至是各類股票的實質回報率將保持在負值，這也是為什麼認為黃金將延續上漲趨勢的另一個理由。

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