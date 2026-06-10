黃金跌逾1%創2個月新低 專家揭背後關鍵

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▲受到全球金融市場拋售潮及美國聯準會（Fed）升息預期升溫影響，國際金價9日大幅下跌逾1%，盤中跌幅一度超過2%，並觸及兩個多月來最低水準。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 受到全球金融市場拋售潮及美國聯準會（Fed）升息預期升溫影響，國際金價9日大幅下跌逾1%，盤中跌幅一度超過2%，並觸及兩個多月來最低水準。市場目前正密切關注本週即將公布的美國通膨數據，以研判聯準會後續貨幣政策走向。

黃金現貨下跌1.5%，報每盎司4264.70美元，創3月23日以來最低，盤中一度跌逾2%。 8月交割的黃金期貨下跌1.8%，報每盎司4286.40美元。

根據路透社報導，近期股市與商品市場同步出現風險趨避情緒（Risk-off），拖累黃金等資產走勢。RJO Futures資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示，目前投資人對市場前景感到不安，各類資產普遍遭到拋售，黃金也未能倖免。

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哈伯康補充指出：「在我們獲得聯準會（Fed）更明確的指引之前，黃金與白銀將持續面臨沉重的下行壓力。」

美股重挫拖累市場情緒

美國股市同步走弱，標普500指數與那斯達克綜合指數雙雙跌至逾一個月低點，反映市場對經濟與利率前景的擔憂升高。

市場焦點已從上週強勁的美國就業數據，轉向本週即將公布的重要通膨指標，包括週三的5月消費者物價指數（CPI）及週四的生產者物價指數（PPI）。

德國商業銀行（Commerzbank）分析指出，若5月通膨數據高於市場預期，金價短期內可能進一步下探。不過，若聯準會最終未如市場預期升息，黃金價格在今年稍晚仍有反彈空間。

據芝商所（CME）FedWatch工具，目前市場預估聯準會12月升息1碼（0.25個百分點）的機率已升至約68%，顯示投資人對高利率環境延續的預期明顯增強。

中東局勢降溫 避險買盤退潮

另一方面，中東局勢出現緩和跡象，也削弱黃金作為避險資產的吸引力。

在美國總統川普（Donald Trump）呼籲下，伊朗與以色列均表示已停止相互攻擊，使市場對區域衝突擴大的擔憂有所降溫。隨著地緣政治風險下降，部分資金自黃金市場撤出。

國際油價也因停火預期而回落。市場人士指出，油價走低有助於抑制通膨壓力，但若聯準會仍維持高利率政策，對不具孳息收益的黃金而言仍屬負面因素。

印度高關稅刺激黃金走私

此外，大宗商品實體需求面也出現變化。全球最大黃金消費國之一的印度近期大幅提高黃金進口關稅，也意外帶動走私活動升溫，預估今年印度黃金走私量可能突破100公噸。

市場研究指出，由於灰色市場利潤顯著提高，走私商得以用低於銀行與合法精煉商的價格出售黃金，嚴重削弱了正牌貴金屬商的競爭力。

貴金屬全面走弱

除黃金外，其餘主要貴金屬亦同步下跌。

現貨白銀重挫4.3%，報每盎司65.23美元；鉑金下跌2.1%，報1717.30美元；鈀金則下跌1.3%，報1220.92美元。

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