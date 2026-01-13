黃金車投入桃園清潔量能 張善政：公私協力優化市容環境

【記者劉蘇梅／桃園報導】 桃園市政府持續強化市容清潔與環保量能，今（13）日舉行黄金環保車輛捐贈啟用儀式，市長張善政親自出席見證。此次由公益團體與企業共同捐贈環保車輛，將正式投入桃園市垃圾清運行列，提升巷道與主要幹道的清運效率，對市民生活品質帶來實質助益。

市長張善政表示，隨著桃園人口持續成長，垃圾清運需求日益增加，感謝民間團體主動響應市政需求，透過實際行動支持基層清潔工作。這次新加入的車輛，能因應不同路段與垃圾量靈活調度，讓清潔作業更加完善，對市民來說相當有感。

本次捐贈行動由同濟會海雁會會長馮瑞玲號召推動。會長馮瑞玲表示，投入公益的初衷來自「取之於社會、用之於社會」的信念，這部清潔車她特別命名為「黃金車」，象徵其每日穿梭大街小巷、發揮最大功能與價值。她也感謝全體夥伴一路支持，讓善意化為實際行動，為城市盡一份心力。

桃園市政府表示，未來將持續結合民間資源，推動垃圾減量與清運效能提升，讓城市運作更加順暢，也期盼此次拋磚引玉，帶動更多公益團體與企業投入公共服務行列。

本次共同捐助單位與個人包括：國際同濟會台灣總會第52屆總會長馮輝文、總會第52 屆桃園區 海雁會會長馮瑞玲、八德國際同濟會，樺欣環保工程有限公司，福神愛吃糖，桃園市私立頂尖托嬰中心，富德清潔企業社，貝偲韻實業有限公司以及黄馨儀執行長，桃園市政顧問彭柏霖，陳治一，敖修碩，林坤緯，何菁伶，多位熱心公益的企業與個人捐助者，共同促成此次善舉，展現公私協力、攜手守護城市環境的力量。