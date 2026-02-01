黃金遭血洗逾12%！蔡正元揭密「投機盤」內幕：這一波撈了不少

黃金周五（1/30日）出現斷崖式下跌，創下1983年以來最大單日跌幅，白銀跌勢更為驚人，單日崩跌約 30%，刷新史上最慘紀錄。對此，前藍委蔡正元認為，投機盤中已有大量獲利者急著下車，賣盤、買盤同時強勁，顯然是同一批資金反覆操作，這一波撈了不少，引發討論。

黃金白銀出現斷崖式崩跌。（圖/美聯社）

蔡正元1月31日在中天節目《中天辣晚報》中直言，任何價格一旦進入投機區間，就會出現暴漲暴跌，投機盤中已有大量獲利者急著下車。他更指出有不少人早在黃金每盎司5500、5300美元附近賣出，再於4800美元附近回補，賣盤、買盤同時強勁，顯然是同一批資金反覆操作，這批人這一波撈了不少。

前立委蔡正元。（圖/中天新聞）

蔡正元進一步表示，白銀炒的更兇，他才說金銀合理均衡價格約在50倍左右，結果白銀單日卻重挫3成，這已明顯偏離經濟規律。他強調，美國聯準會主席沒有那麼了不起，不是一個人可以決定金銀價格。

對美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）新主席，蔡正元直言，他對華許的表現並不看好，首先華許並非經濟學者出身，而是律師背景；其次，華許很會拍馬屁，本來Kevin Warsh立場反對降息，如今卻轉而主張降息，明顯是為了迎合川普，這樣的轉變，自己覺得不好。

