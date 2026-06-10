黃金還有利多？中國央行狂買、人行連19月加碼

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[Newtalk新聞] 《日經新聞》報導，日本央行擬於6月升息至1%， 帶動日圓走升、美元轉弱，支撐金價回升至4335美元附近整理，並一度 觸及4,350美元，但高檔賣壓浮現，漲幅逐步收斂，金價回落至4327美 元附近震盪。截至今天(10日)下午1點前，黃金來到4175(盎司／美元)。

台銀表示，美國公布NFIB中小型企業樂觀指數降至2024年 10月以來最低水平95.3，幾乎抹去美國總統川普再度當選後的全部漲幅，顯示如今中小企業正艱難應對上漲的能源價格，美元指數持續下滑，另川普表示和伊朗的協議已處於最後階段，油價表現疲弱，帶動金價於波動中上行，最高至4,362.59美元，惟美伊之間再度發生衝突，推升美元指數一度升至100.07，金價自高檔快速回落，最後報價4,262.52美元。

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Heraeus指出，中東地緣衝突未帶動金價出現明顯避險買盤，顯示市場風險敏感度下降；不過央行持續增持黃金，使其已超越美債成為主要儲備資產。未來若經濟放緩、實質利率走低，仍有利金價表現。另一方面，俄羅斯釋出偏高的貴金屬產量預估，供給面存在不確定性，而白銀投資 需求亦出現降溫跡象，整體貴金屬市場動能分歧。

中國人民銀行持續增持黃金，2026年5月再增持約9.95公噸，為連續第19個月買入，使官方黃金儲備升至約2,331.5公噸，顯示持續強化資 產配置與去美元化趨勢。不過，近期中國黃金需求明顯降溫，ETF出現現金流出，實體提領量下滑，顯示短線投資動能轉弱，整體呈現「長多短弱」格局。

資料來源：Kitco News、台銀金市日報

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