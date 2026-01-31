黃金還能逢低買進？分析師看到的目標價是…

國際黃金和白銀價格創下歷史新高後重挫。路透社



國際金價本週四（1/29）衝破每盎司5500美元天價後，週五（1/30）一度重挫12%，白銀價格更是下跌近3成。投資人能逢低重回貴金屬瘋狂飆漲世界?分析師指出，接下來可能得預期這班列車會像雲霄飛車一樣刺激。

國際金價週四創下每盎司5594.82美元新紀錄後開始獲利回吐。台灣時間週六（1/31）凌晨3時左右，國際現貨黃金價格來到每盎司4883.62美元，跌幅達9.5%。現貨白銀價則是一度跌至每盎司77.72美元，創下1982年來最大單日跌幅，隨後稍微回升至每盎司83.99美元，跌幅27.7%。

貴金屬交易商MKS Pamp研究與金屬策略部主任席爾斯（Nicky Shiels）在一份備忘錄說：「2026年1月已經結束，成為貴金屬史上最動盪的一個月。」席爾斯指出，金價跌至每盎司4600美元、白銀跌至80美元、鉑金跌至2000美元是合理的下跌目標價。她認為，價格須先下跌修正，才能重新回到較溫和的多頭走勢軌道。

星展集團（Oversea-Chinese Banking Corp.）策略師黃俊偉（Christopher Wong）表示，黃金的走勢「印證了『漲得快、跌得也快』的警示故事」。他說，美國總統川普提名鷹派華許（Kevin Warsh）擔任聯準會主席的消息只是觸發點，市場早就該出現一波修正。他說：「這就像市場一直在等的一個藉口，好讓那些呈現拋物線式上漲的行情得以回檔、卸壓。」

Heraeus Precious Metals 交易主管史帕策（Dominik Sperzel）指出，貴金屬市場波動極為劇烈，而且黃金在5000 美元、白銀在100美元這兩個心理關卡週五已多次被突破。他警告說：「我們必須做好準備，這場雲霄飛車行情還會繼續。」

花旗集團週五指出，支撐金價飆漲的因素來自經濟和地緣政治風險，包括美中貿易戰、台海兩岸緊張情勢、美國政府債務居高不下，以及AI前景的不確定性等。

花旗分析認為，這些助長投資人將資金投向黃金等貴金屬避險的因素可能在2026年下半年削減。該集團報告說：「我們預期川普政府會在2026期中選舉前，力推美國經濟進入恰好狀態。此外，俄烏戰爭可望結束，以及伊朗局勢也可望降溫，都顯示整體風險會大幅下降。」

花旗在兩週前預測金價會在今年第一季達到每盎司5000美元，銀價達到100美元，並認為此波牛市會持續至今年上半年。

