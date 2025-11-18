黃金露戰隊史上最大規模！李雅英解鎖「4大第一次」 野營全紀錄曝光
（記者石耀宇／綜合報導）全台最專業汽車實境節目《地球黃金線》今年推出「黃金露戰隊」第四彈，規模再升級，以「一次玩遍山與海」為核心企劃，打造節目史上最豐富、多元的戶外旅程。此次分為山、海兩路線同步展開，由蘇宗怡率領山線團隊，林柏妤則率隊挑戰海線。節目亦融入永續理念，以「當季、在地」食材呈現原鄉料理精神，向觀眾傳遞友善環境的生活態度。
圖／李雅英首度參與野營，坦言第一次騎乘越野車難免緊張，但越騎越上手，體驗結束後，更興奮直呼：「原來越野這麼好玩！我已經從怕到愛上！」(TVBS 提供)
山線團隊深入野溪露營區，近距離體驗泰雅族文化與部落風土料理。蘇宗怡分享，讓她印象最深刻的，是泰雅族傳統迎賓料理「咑瑪糆（Tmmyan）」。營主端出料理時特別提醒「不要聞，直接吃」，讓她更是緊張。吞下第一口後，營主才揭曉食材是「生醃豬皮」，讓她哭笑不得地形容這段體驗宛如「文化版膽量測試」。
圖／當季+在地食材製作的「流域料理」，呈現部落永續飲食哲學，令蘇宗怡大開眼界。(TVBS 提供)
山線團隊也首次品嚐以「流域料理」概念打造的美食組合，全部採用溪流周邊農作與原鄉調味，包括泰雅大漢溪雞湯、現烤馬告雞腿、泰雅桂竹麵包等風味料理，展現部落永續飲食哲學與深厚土地智慧。蘇宗怡直言：「這些料理用的都是當季食材，不只新鮮，也更符合永續農法精神，真的讓我大開眼界。」
圖／「黃金露戰隊」第四彈，推出「一次玩遍山與海」全新企劃。由蘇宗怡率隊挑戰山線，與汽車達人廖怡塵、臧芮萱夫婦及老車達人小坦探訪山野文化。(TVBS 提供)
相較山線主打文化深度，海線則聚焦「挑戰系戶外任務」。首度參與野營的李雅英，一口氣完成駕馭越野車、搭帳篷、劈柴、生火等四項人生「第一次」。她坦言，剛騎越野車時難免緊張，但越騎越上手，挑戰結束後更興奮直呼：「原來越野這麼好玩！我從一開始害怕到真的愛上了！」後續的砍柴與生火任務，她也展現超強投入度，被同行夥伴封為「戶外女神」。
《地球黃金線》「黃金露戰隊」山海秘境特輯將於11月18日及11月25日晚間10點在56 頻道播出。即日起至 2025 年 11 月 30 日，只要加入地球黃金線官方 LINE 好友並注意推播，即有機會隨機獲得露營與汽車相關好禮，包括 3D Mats 多功能輪胎架、星巴克飲料券與汽車品牌周邊等超過十組獨家贈品，粉絲千萬別錯過。
