黃金領軍！貴金屬創史詩級漲勢 「這原因」明年續漲

V2025年由於避險因素，讓貴金屬價格節節攀升。分析認為，貴金屬價格在2026年，仍然會呈現上漲趨勢。

今年黃金價格飆漲，創下46年以來最佳表現，其他貴金屬也創下「史詩級漲勢」，期貨價格漲幅甚至超過100%。專家預期這波貴金屬熱潮，將延續到2026年，在多重的利多因素支撐下，價格將持續創新高。（葉柏毅報導）

報導指出，今年紐約黃金期貨價格，創下近71%的驚人增幅，上次黃金期貨表現如此強勁，還要追溯到46年前的1979年，當時中東危機爆發，美國出現能源危機與通膨飆升。

今年初，黃金價格為每盎司約2640美元，合新台幣約8.3萬元，到了12月22日，已經突破歷史新高，達到4500美元，合台幣約14.1萬元。摩根大通預估，2026年金價有望突破每盎司5000美元，約新台幣15.7萬元。隨著各國央行持續增加黃金儲備，市場流通量減少，加上投資人需求激增，推升黃金價格持續攀高。

除了黃金以外，其他貴金屬也跟著上漲。今年白銀的期貨價格，暴漲146%、鉑金期貨價格，飆升近150%，此外，鈀金期貨價格，也攀升了100%。

分析師指出，由於投資人對於政府龐大赤字與債務負擔的憂慮，也進一步推高貴金屬需求，「對於投資人而言，貴金屬已經成為對抗這個日益不確定世界的避險工具。