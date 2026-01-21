黃金驚驚漲 星展喊衝6600美元

美國總統川普劍指格陵蘭，地緣政治不確定性加劇，避險資產價格走揚，國際金價21日一度突破每英兩4800美元，台銀黃金存摺出現每公克新台幣5004元新高價。匯豐估實質需求維持強勁，星展銀行更大膽預測，黃金會在地緣政治動盪下驚驚漲，下半年目標價每英兩5100美元，2030年前上看6600美元，見回不回。

台銀黃金存摺21日一度見到5字頭的驚人報價，最終賣出價格收在4950元，如果去年同期花10萬元進場購金，現在帳上價值達17萬元，報酬率上看70％。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，近期金價漲勢相當凌厲，已漲超過星展原先的上半年設定目標價，原因是黃金與股債市「無相關性」，當股市在跌的時候，黃金有時候甚至還是走揚，關鍵因素是各國央行的潛在買盤，購入規模比原先預期更大。

陳昱嘉直言，有些央行並沒有完全公布他們所購買的黃金數量，公告數字無法完全反映實際買盤，主因是去美元化，要讓外匯儲備更多元，其次就是地緣政治影響，黃金作為不依賴單一國家信用的資產，角色更重要。

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲則認為，儘管金價已站上歷史新高，但地緣政治衝突、市場擔憂美國政策不確定性，環球基金需要尋找分散美元資產風險的機會，加上各國央行也有配置黃金的龐大需求，對黃金的實質需求將繼續維持強勁。

台銀報告顯示，美國與伊朗摩擦升級、聯準會主席鮑爾可能遭到刑事調查、美國通膨略有降溫，激勵金價走揚，多次刷新歷史高位，台銀黃金存摺每公克賣出價在20日才剛站上4800元，21日早上就升破4900元、一度站上5004元。

台銀報告顯示，地緣政治與經濟不確定性升高、各國央行持續買進及財政赤字居高不下，均為黃金提供結構性支撐，道富環球投資管理公司黃金策略主管Aakash Doshi表示，地緣政治已演變為嵌入式威脅，將長期支撐金價，預測未來6至9個月金價突破5000美元的機率已逼近40％。

公股行庫指出，黃金短線需留意震盪與獲利了結賣壓，惟政經不確定、各國央行增持、實質利率下行的支撐下，黃金仍具長期配置的價值。