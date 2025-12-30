「黃金」一夜跳水！金價大跌4.5% 白銀、鉑金也下挫

過年前通常黃金都會上漲，不過29號突然金價逆勢大跳水。（圖／東森新聞）





過年前通常黃金都會上漲，不過12/29突然金價逆勢大跳水，一夜間下跌4.5%，中國連鎖金飾業者1g黃金相較前一天就少了45元人民幣，就連白銀、鉑金也都全面下挫。有專家分析，顯見投資人已經獲利了結。

中國網路新聞：「黃金、白銀、鉑金全部暴跌，今天紛紛出現高台跳水，深夜突發，黃金價格暴跌200美元。」

一直持續高漲的黃金價格，突然大跳水，引發民眾熱烈討論，因為前兩天金價才又漲到高點，引發一波買金潮。

買金民眾：「漲太厲害，快買不起了，（今天預算是多少），沒有預算，之前鐲子太小，現在來換個大的。」

才隔兩天，不知道現在這些買金民眾還笑的出來嗎？黃金現貨12/29大幅回落，每盎司4330.79美元，下跌4.5%。中國金飾售價每公克則是1353元人民幣，相較前一天，一夜間少了45元人民幣。

有專家分析，金價波動主要受到國際局勢影響，地緣風險緩和削弱避險需求等多重因素，也可反映投資人近期的大漲後獲利了結。

中國網路新聞：「回調主因是前期投機過熱，但是對備婚剛需族來說，金價跳水仍是數字遊戲，有網友算了一筆帳，50g金鐲約6.5萬人民幣，只是從完全買不起，變成了依舊買不起。」

買金民眾：「買三金，買個幾十克吧。」

另外不只黃金罕見在年前逆勢下跌，白銀也從高點跳水，下跌9.5%，鉑金也下滑14.5%，貴金屬等全面下挫。有專家分析，這顯見所有金屬先前都已衝上近期或歷史高位，投資人已經高點獲利了結，導致價格回檔；也有人認為雖然一夜暴跌，但看好黃金走勢還會回彈。

