黃金、比特幣大恐慌 富爸爸作者仍要「選它」：只會上漲

財經中心／倪譽瑋報導

知名財經作家清崎表示，黃金、比特幣都值得投入，真要二選一，他會挑比特幣。（圖／翻攝自Robert Kiyosaki臉書）

近日黃金、比特幣價格歷經劇烈震盪，部分投資人擔憂，何者較穩健？知名理財書籍《富爸爸，窮爸爸》作者的羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki）發文表示，兩個都投資可分散風險，但如果必須選一個，那會是比特幣，因為黃金理論上開採量是無限，但比特幣上限2100萬枚「這意味著價格只會上漲，很高興我早早買了比特幣」。

比特幣、黃金價格震盪 富爸爸作者仍推薦投資

全球金屬市場於1月30日爆發史詩級崩盤，白銀單日一度狂瀉26%、黃金亦重挫9%，為十餘年來最慘烈的單日表現；緊接著是2月6日，換加密貨幣市場大震盪，比特幣一度失守6萬美元大關，在大爆倉後又迅速彈回7萬美元左右，如今持續在6萬與7萬間波動。

上述兩波大震盪引發市場恐慌，清崎表示，他常被問到「黃金和比特幣哪個比較值得投資？」其實兩者都可以，也能再將一點資金投入白銀，這樣有助於分散資產風險。

羅伯特・清崎點名比特幣「還有上漲空間」

不過，如果只能黃金、比特幣擇一，清崎會選比特幣，他自己有從事黃金開採工作，金的數量理論上是無限的，「當金價上漲時，更多的金礦工人（我也是其中之一）會繼續開採」。

但比特幣的設計上限是2100萬枚「我們現在已經接近這個數字了」，清崎分析，當比特幣全被挖完時，按照設計，市場就不會再有新的供給「這意味著比特幣的價格只會上漲」，他很高興自己提早買了比特幣，同時從事黃金開採與石油相關工作。

