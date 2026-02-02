黃金、白銀價格繼續跳水 彭博：跌幅超出預期

在美國總統川普公布下屆聯準會主席提名人選後，國際黃金和白銀等貴金屬價格持續跳水。路透社



今日（2/2）亞洲開盤的國際貴金屬價格延續上週末跌勢，黃金和白銀價格再度跳水，跌幅達5%。有媒體分析指出，雖然貴金屬價格有修正預期，但這波跌幅確實超出投資人預期。

根據路透社資訊，國際現貨黃金價格於台灣時間今日早上7時半左右來到每盎司4701.04美元，跌幅超過3%。現貨白銀價則是跌逾5%，每盎司為78.93美元。現貨鉑金每盎司2091.09美元，下跌超過3%。

「彭博新聞」則報導指出，週一早盤的現貨黃金價一度重挫達4%，而白銀價格則是跳水近12%。

彭博在報導中說，雖然市場已預期貴金屬會有一波回檔修正，但這波跌幅之大，「超過絕大部份投資人預期」。

這波貴金屬拋售潮主因是受到美國總統川普上週五（1/30）提名新聯準會（Fed）主席人選華許（Kevin Warsh）的消息影響。投資人認為，華許雖會傾向降息，但同時也會收緊Fed資產負債表，由於此舉將減少貨幣供給，對美元形成支撐，終結美元跌勢。

美元在週一的亞洲早盤交易中持續走強，歐元兌美元匯率跌破1歐元兌1.20美元關卡。英鎊兌美元匯率也小跌0.05%，來到1英鎊兌1.3680美元。

