黃金、白銀再創新高，上調保證金也擋不住？專家提醒風險，不想斷頭可以這樣投資

隨著美國非農就業數據出爐、伊朗衝突局勢升溫、聯準會主席鮑爾面臨司法調查，詭譎多變的政經情勢成為助漲貴金屬行情的燃料，現貨黃金、白銀價格在今（12）日亞洲交易時段再創歷史新高。專家提醒，隨著近期價格飆漲，潛在獲利了結賣壓可能造成波動增加，投資人應同步留意風險。

元大黃金、白銀ETF 寫下 掛牌以來最佳表現 ​

黃金依然被視為亂世之中的避風港，今日盤中首次衝破4600美元大關，現貨白銀也來到84美元，刷新前兩週的歷史高點紀錄。觀察台股市場掛牌的期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）寫下掛牌以來表現最佳年度。

廣告 廣告

根據Lipper、證交所資料，期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）在2025年淨值分別上漲54.4%、125.8%，日均成交金額也比2024年增加674%、517%，全年淨申購金額分別達到68.1億元、68.8億元，規模達96.8億元、121.2億元，雙雙改寫歷史新高紀錄。​

貴金屬利多持續發酵 但波動風險不容小覷

期元大S&P黃金（00635U）研究團隊指出，黃金具獨特的保存購買力性質，長期對沖通膨風險，且在美元指數弱勢環境具表現空間，加上地緣政治風險持續、全球央行去美元轉進黃金的動能不斷，看好2026年的表現空間。白銀除了參與貴金屬利多，應用層面更涉及國家安全，美國已將白銀列入關鍵礦產，中國更自2026年起管制白銀出口，供需失衡將支持基本面。

即便如此，交易貴金屬的波動風險仍然不容小覷。以波動較大的白銀現貨為例，就算處於2025全年上漲148%的超級多頭，其中依然有3月28日起6個交易日下跌14.0%，10月17日起7個交易日下跌13.6%，以及12月29日起3個交易日下跌9.6%的重挫情形。過去面臨空頭時，也曾在2021年2月至2022年9月長波段下跌約40%。

基於黃金、白銀投資熱度增加，元大投信提醒交易相關ETF前務必評估波動風險，應詳閱基金公開說明書並確定已經充分了解基金的風險及特性。

CME連續上調期貨保證金 投資人可考慮透過ETF參與行情

元大投信表示，目前芝加哥商品交易所（CME）已經連續上調黃金、白銀期貨保證金。換句話說，投資人需要更多資金才能維持部位，建議參與行情可選擇不用自行額外投入保證金，而且資本利得免所得稅的期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U），並嚴設進出場規劃。

元大投信說明，（00635U）、（00738U）分別持有黃金、白銀期貨合約，達到反映行情變化的效果，但期貨價格不完全等同現貨價格，因此透過兩檔ETF進行投資，報酬率可能與同期間現貨價格變化出現差異。





更多風傳媒報導

