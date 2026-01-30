黃金、白銀掀「史詩級瘋狗浪」謝金河：從未見過的大時代





隨著全球不確定性急遽升高，美國總統川普揮舞關稅大刀、引爆全球經濟震盪，並對伊朗釋出軍事威脅，使中東地緣政治風險升溫，國際資金大舉湧入避險資產，帶動黃金、白銀價格屢創歷史新高。近日金價一舉突破每盎司5000美元，白銀也在強勢行情中衝上121美元附近，市場出現前所未見的劇烈波動。對此，財信傳媒董事長謝金河29日在臉書發文形容，這是一場「史上最強大的瘋狗浪行情」。

謝金河29日直言，進入2026年，我形容這可能是史上最瘋狂，也是最令人嘆為觀止的年代！他指出，川普在外交、經貿與地緣政治上的高壓作風，從拉美、中東一路延燒到歐洲與亞洲，各國領袖在美國壓力下紛紛轉向中國尋求支撐，讓國際局勢更加錯綜複雜。

廣告 廣告

謝金河指出，資本市場已將黃金、白銀「當成股票來炒」。金價一度衝上5583美元，總市值突破38兆美元，宛如一檔超級大牛股；白銀走勢更為凌厲，價格從17美元飆升至逾119美元，市值逼近6兆美元，甚至一度超越輝達。他也點出，比特幣、以太幣等同樣被視為避險標的的加密貨幣卻未同步上漲，反而回落，顯示市場對貨幣與資產價值的信心正在出現裂痕。

除了貴金屬，記憶體產業更上演史無前例的暴漲行情。謝金河指出，SSD、HBM相關產品價格狂飆，美國Sandisk股價暴漲18倍，日本鎧俠、南韓SK海力士與三星也成為支撐股市的關鍵力量。南亞科技市值直逼一兆台幣，華邦電子到5850億，他直言，這是一個全新的大時代，而這場超大型「瘋狗浪」最終如何收場，仍有待市場給出答案。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



漲多回檔殺聲隆隆！ 黃金失守5200美元、白銀重挫逾6％

AI記憶體爆發！ 三星單季獲利刷新天花板、HBM成最大推手

台股創天量！ 證券手續費收到手軟 元大金、中信金嗨翻創新高