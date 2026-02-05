黃金、白銀突然跳水，直接跌掉一家波克夏！全球股市期指重挫，投資人在怕什麼？

AI工具神速進化，引發市場擔心越來越多企業的商業模式遭受衝擊，加上科技巨頭投資成本飆升，效益卻啟人疑竇，美股連日走低，亞洲股市今（5）日委靡不振，原先展開反彈攻勢的黃金、白銀也跟著回落，現貨黃金一度跌破4800美元大關，現貨白銀暴跌16%觸及74美元。

這次殺盤不是因為擔心泡沫

這幾年來，眾人對於AI話題引爆的股市重挫早已司空見慣，但近日下殺的速度與廣度讓人相當有感，其中軟體股淪為重災區，一檔iShares交易所交易基金（ETF）所追蹤的軟體股總市值在過去七天內暴跌將近1兆美元。

廣告 廣告

有別於以往，這次引爆殺盤並非因為大家口中的AI泡沫，反而是看到AI功能太過強大，恐將迅速沖垮眾多企業的商業模式。

「今天它是法律科技，明天可能就會涉及銷售、行銷或金融領域。」KeyBanc分析師Jackson Ader為這場崩盤做了最佳註解，但現在的問題是，市場是否過度反應了？

Jonestrading首席市場策略師Michael O’Rourke指出，「近年我們一直談論AI將如何改變世界，而在過去幾週，大家已經看到了它在實踐中展現的跡象。」

更讓投資人坐立難安的是，就算是長期被視為AI主要受益者的公司也漸露疲態，Alphabet最新公布的AI資本支出高於市場預期，Arm Holdings發布的營收預測則是不如預期，兩檔股票都在盤後交易中下挫。

「我們一開始只是拋售軟體股，現在我們拋售一切。」DA Davidson的董事總經理Gil Luria表示，這形成了「自我延續」的循環，股價下跌到一定程度就會觸動更多殺盤，其他人也跟著賣出。

這股恐慌不僅限於股市，甚至延伸至貸款機構及私募股權所有者。在過去四週之內，一項彭博指數中超過177億美元的美國科技公司貸款已經跌到不良債權交易水準。

短短2個小時 黃金市值跌掉 一家波克夏和AMD ​

除此之外，黃金、白銀等貴金屬在今日重現「斷崖式下跌」，從台灣時間今早9時開始算起，現貨黃金約從5006美元跌到4805美元，若以全球地上黃金儲量21萬6265公噸估算，光是這短短兩個小時內就蒸發了1.4兆美元市值，相當於一家波克夏和AMD。與此同時，現貨白銀從89.5美元一舉摜破74美元，市值縮水8889億美元，大約跌掉一家摩根大通。

FOREX.com市場分析師Fawad Razaqzada認為，貴金屬市場過去兩天的買盤只是逆勢反彈，有鑑於近期行情波動劇烈，投資人現在試圖抄底還為時過早，「我們感覺這像是首次真正趨勢逆轉，這種幅度的波動不會在一夕之間得到修復。」

貴金屬不僅面臨技術阻力，市場還有一些投資人必須留意的結構性變化，例如美元。

美國經濟數據展現韌性，市場開始押注聯準會（Fed）將謹慎行事，不會貿然降息，美國財政部長貝森特昨日也強調，他一直支持強勢美元的政策。

分析師認為，近期美元的疲軟看起來有點過度，短期內可能走強，這往往會對貴金屬造成阻力，如果美元最終被證明不只是短暫反彈，那麼可能會繼續打壓金價。

XS.com高級市場分析師Rania Gule在一份報告中表示，雖然黃金長期基本面依然穩固，並沒有失去作為避險資產的光芒，卻也缺乏發起新一波歷史性反彈的理由，投資人不應尋求更多的資本收益，而應更加謹慎，注重風險管理。

更多風傳媒報導

