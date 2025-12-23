黃金、白銀雙雙再刷新天價 有望創自1979年來最大單年漲幅
[Newtalk新聞] 黃金和白銀價格周一（22 日）收盤皆創下歷史新天價，延續了貴金屬今年的輝煌戰績。
黃金今年迄今的漲幅超過 70%，每盎司價格達到創紀錄的 4,485 美元，今年來金價也已創下 50 次歷史新高；白銀價格的走勢更為強勁，自今年一月以來價格翻了一倍多（134%），至周一最高達到每盎司 69.6 美元。兩檔貴金屬有望創自 1979 年來最大的年度漲幅。
受貴金屬上漲帶動，黃金與白銀相關的礦業股票也走揚，延續了先前受地緣政治緊張局勢和市場預期美國貨幣政策寬鬆所推動的漲勢。截至周一，紐蒙特黃金公司（Newmont）今年來大漲 181.78%、巴里克礦業公司（Barrick Mining）飆漲 194.13%、阿哥尼可老鷹礦場（Agnico）漲 130.32%，皇家黃金（Royal Gold）也有 75.71% 漲幅。
在白銀礦業公司中，受傳統金價連動效應，及庫存不足的供給面激勵下帶動表現。弗雷斯尼洛公司（Fresnillo）今年來飆漲 421%，泛美白銀公司（Pan American Silver）也漲 165.78%，惠頓貴金屬（Wheaton）則漲 117.3%。
一些分析師向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，地緣政治與經濟不確定性加劇，推升了對黃金、白銀的需求，這兩種貴金屬的價格通常與股票價格的波動保持一定程度的獨立性。同時，債市的波動和美元貶值，則擾亂了通常被視為避險投資的資產市場。
Kitco Metals 的高級市場分析師 Jim Wyckoff 指出，近幾月來，美國勞動市場成長放緩，而通膨率比聯準會 2% 的目標利率高出近一個百分點；同時，隨著美國對委內瑞拉施壓不斷升級，及俄烏戰爭間的零星攻擊，地緣政治衝突的陰影也日益逼近。就黃金而言，央行囤積黃金、交易所交易基金（ETF）購買、美元走軟及利率下降，也都是漲價的主因。預計這些因素在未來一年內都不會減弱。
市場預期，美國總統川普將很快宣布接替聯準會（Fed）主席鮑爾的人選，他的任期將於五月結束，這引發了人們的預期，即鴿派的聯準會和「寬鬆貨幣政策」可能會進一步推高物價。
Sprott Asset Management 高級投資組合經理 Shree Kargutkar 告訴《雅虎財經》，「在新的思維下，黃金被視為一種『類貨幣』，而非一種商品」，並認為在全球央行重新引入健全的貨幣政策前，黃金的走勢沒有理由改變。
部分華爾街分析師認為，由於各國央行持續對黃金淨買入，金價仍有上漲空間。高盛重申其「結構性看漲」的觀點，將 2026 年底金價目標設定為 4,900 美元／盎司，同時指出，若配置不足的私人投資者增持黃金，金價將面臨上漲。瑞銀則預計，受實際收益率下降和美元持續疲軟的推動，到明年六月，金價將達 4,500 美元／盎司，建議投資人可在總資產配置 5% 左右的黃金。
世界黃金協會（WGC）認為，財政支出增加、央行需求上升及利率下降，可能在明年進一步推高金價 5%～15%。若經濟出現更嚴重的下滑、地緣政治風險惡化，漲幅可能達 15%～30%，反之，若美國川普的政策加速經濟成長、地緣政治風險降低，那金價可能跌 5%～20%。美元的貶值，反映出全球對美元作為全球儲備貨幣的依賴程度下降，投資人意識到美國經濟政策的變化及川普對聯準會的施壓行動。
