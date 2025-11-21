社會中心／吳玟誼 吳培嘉 台北報導

"職業大賭場"被抄！台北中山區有一間"百家樂"賭場，用民宅做掩護，在地下室開職業賭場而且行事相當謹慎，場外裝了多支有人臉辨識的監視器，還派人在周邊把風，但還是被警方破獲，這回抓了31名賭客，負責人、荷官和工作人員等31人，一共62人，動用兩輛警備車才載完，而其中有好幾名短裙辣妹，格外引人注目。

多名員警，全副武裝，突襲民宅，衝下地下室，原來這裡面藏著"大型賭場"，大動作破門攻堅！

廣告 廣告

過不久，只見好幾名賭客、荷官、工作人員等，穿著不同顏色、數字的背心，狼狽走上了出來，一一步上警備車，這陣容真的太龐大，一共有62人，還需要出動兩輛警備車才載得完，引起了經過的民眾注意，拍下來直呼"真熱鬧"。





黃金、紅包大放送 百家樂賭場隱身住宅 短裙辣妹落網

黃金.紅包大放送! 百家樂賭場隱身住宅 短裙辣妹落網。（圖／民視新聞）





不過，更引人注目的還有這裡，仔細看一看，被警方帶出來的，有好幾名短裙、容貌姣好的辣妹，穿上黃色背心，多達二十幾人，她們通通都是賭場的荷官跟服務人員。

警方掌握情資，台北中山區有一處"百家樂"職業大賭場，藏身在民宅地下室，而且行事極為謹慎，外面裝了多支有人臉辨識的監視器，確認賭客，還派人在周邊把風，沒想到依舊被抓，警方抓了一共31名賭客，和負責人、工作人員、荷官等31名，並查扣籌碼高達5億多元，賭資245萬多元，51顆鏡頭、22台對講機、2台點鈔機等證物。





黃金、紅包大放送 百家樂賭場隱身住宅 短裙辣妹落網

黃金.紅包大放送! 百家樂賭場隱身住宅 短裙辣妹落網。（圖／民視新聞）





警方將主嫌等工作人員，依刑法賭博罪，移送台北地檢署偵辦，至於賭客部份，則依違反社會秩序維護法進行裁罰，要全力掃蕩不法。





原文出處：黃金、紅包大放送 百家樂賭場隱身住宅 短裙辣妹落網

更多民視新聞報導

「賓賓哥」事件嚴重了！中市府罰13萬+警方出手 下架7影片

縱火害死女室友！壯男穿女裝自首 殺人罪判8年

最新／成功嶺爆逃兵！替代役男入營7小時藉口「上廁所」跑回台北

