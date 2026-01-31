黃金「超狂走勢」慘了？木頭姐揭1關鍵警告：恐戳破泡沫

財經中心／李紹宏報導

黃金價格一度攻破歷史新高，一度攻破5100美元，儘管昨（30）日開盤急挫逾5％，仍處高價。對此，方舟投資（ARK Invest）創辦人、也被稱為科技股女神的「木頭姐」凱西伍德（Cathie Wood），在社群媒體「Ｘ」上警告，近期金價的「拋物線式上漲」，往往發生在週期尾聲，更分析當前泡沫不是在人工智慧領域（AI），而是正夯的黃金。

「木頭姐」凱西伍德警告，黃金恐出現泡沫現象。（示意圖／PIXABAY）

伍德分析，29日盤中，黃金市值佔美國貨幣供應量（M2）的比例創下歷史新高，甚至高於1980年的峰值，當時通貨膨脹率和利率飆升至10多個百分點。

廣告 廣告

令人震驚的是，如今的黃金佔M2比例，更達到1934年大蕭條時期的歷史水準。據了解，1934年1月31日的危機中，美元對黃金貶值近70％，政府還禁止私人持有黃金。

儘管現今美國經濟，相比上世紀70年代的高通膨的時期，或是1930年代通縮蕭條的時期，截然不同，且外國央行多年來也一直減少對美元的依賴，然而伍德指出，「10年期美國國債殖利率」在2023年底達到5％的峰值（現已降至4.2％）。

因此伍德認為，儘管近期金價的漲勢，能將資產推升至超乎預期的價格，但這通常是週期將盡的訊號。在她看來，真正的泡沫不在人工智慧，而在於黃金。她警告，若「美元走勢轉強」，黃金價格恐將重演1980年代的泡沫破裂戲碼。

更多三立新聞網報導

赤馬年開運穿紅衣？觀音宮開示：3類人要避紅、5生肖注意口舌是非

北車旅店驚傳「紅蟲爬滿床」！旅客控態度消極 觀傳局出手了

2026馬年紅包怎麼發？紅包行情、禁忌 換新鈔資訊一文看懂

交通新制1/31上路！罰鍰加重「最高6萬」 車子當場被拖走

