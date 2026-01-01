黃金10招，教你有效紓壓、穩定情緒
面對每天排山倒海的壓力，國防醫學大學兼任臨床教授、精神健康基金會精神健康指數組召集人、台灣華人身心倍思特協會理事長楊聰財認為，現代人更需要一套實用、科學，又能持續融入日常生活的調適策略，以下提供從臨床醫學與身心健康專業角度出發，為現代人量身打造的10個紓壓調情緒的黃金法則，最終目的是重新平衡自律神經系統、提升心理韌性，並且改善情緒調節能力，讓身心狀態更穩定。
1.規律的有氧運動
「運動是身體最有效的天然抗憂鬱劑。」楊聰財表示，透過規律的有氧運動，能有效消耗體內過多的壓力荷爾蒙（如皮質醇），同時促進腦內啡、血清素和多巴胺等「快樂荷爾蒙」的分泌，具有天然的抗憂鬱和抗焦慮效果。此外，運動也是一種很好的「主動分心」方式，能將注意力從壓力源的反覆思考中轉移出來，能讓情緒更穩定、思緒也更清晰。
楊聰財建議，每週至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，例如：快走、慢跑、游泳、騎自行車，最好每次持續30分鐘以上，運動程度到「微微出汗、心跳加快」的效果最佳；如果真的忙到抽不出時間運動，即使是短暫的伸展或散步，也能在壓力高峰時，迅速調整身心狀態，有效舒緩緊繃和焦慮。
2.正念呼吸與冥想
楊聰財指出，正念練習是透過刻意將注意力集中在當下，如呼吸、身體感受、周遭聲音，而且以不批判的態度去覺察，透過鍛鍊大腦的定力，能有效刺激副交感神經系統，啟動身體的「放鬆反應」，從根本上降低心率和血壓，並減少對未來的擔憂，以及避免不斷糾結過去的懊悔情緒、負面想法，讓大腦從混亂回到穩定。
建議每天固定進行5至10分鐘的正念練習，可利用App或引導音頻輔助，特別是在感到焦慮時，可立即練習「4-7-8呼吸法」（吸氣4秒、屏息7秒、吐氣8秒），這種呼吸節奏能快速降低心跳、穩定神經系統，是非常推薦的情緒急救技巧。
3.實踐「睡眠衛生」
楊聰財強調，充足且高品質的睡眠，是身體修復、情緒穩定、荷爾蒙平衡、細胞再生和記憶鞏固的黃金時間，可說是「修復身心的基石」；如果睡眠不足或睡不好，則會使情緒更容易波動、抗壓性下降、皮質醇升高，形成愈睡愈累、愈累愈壓力的惡性循環。
務必建立固定規律的作息時間，每天固定時間上床、起床，即使是週末也應盡量維持；睡前30～60分鐘，避免接觸藍光，例如：使用手機、平板、電腦等3C產品，打造黑暗、安靜、涼爽的睡眠環境，才能讓大腦能順利進入休息模式。
楊聰財提醒，如果長期出現失眠問題，請勿自行依賴成藥或酒精助眠，建議應盡快尋求睡眠專科或身心科醫師評估。
4.攝取「情緒營養素」
「飲食會直接影響大腦的神經傳導物質合成、能量供應，以及腸道菌相的平衡。」楊聰財舉例，缺乏維生素B群、鎂、Omega-3脂肪酸、色胺酸等關鍵營養素，都可能使情緒更易波動，也會提高憂鬱和焦慮的風險。
楊聰財建議，多攝取可提供穩定血糖與維生素B群的全穀類；富含Omega-3、有助於維持大腦細胞膜健康的深海魚類；富含鎂、幫助肌肉放鬆和改善神經穩定性的深綠色蔬菜和堅果，由內而外的滋養身心健康。
最重要的是，同時要減少高糖、高咖啡因與高度加工食品，以免造成血糖劇烈波動，進而影響情緒的穩定，反而更容易焦慮、憂鬱。
5.建立「數位排毒」時段
楊聰財指出，現代人不斷接收來自社群媒體、新聞、訊息的資訊轟炸，會使大腦長期處於過度刺激狀態，增加焦慮和心理負擔，尤其社群媒體中的比較心態，更是潛在的慢性壓力源，無形中推高焦慮與自我評價壓力。
楊聰財建議，學習劃清界線的智慧，設定每天「關機」或「非必要不看」手機的時間時段，尤其是在用餐、專注工作或睡前1小時，也可以嘗試每週有一天或半天完全脫離網路，進行「數位排毒」，改從事能讓心靈沉澱的活動，例如：散步、閱讀、運動或與家人聊天。
6.培養多樣化且沉浸式的興趣
心理學概念中，當專注於一項喜歡，且有適度挑戰性的活動時，例如：繪畫、樂器演奏、編織、園藝、烹飪、模型組裝，都能讓大腦進入「心流」的狀態，也就是指完全沉浸其中、時間感會消失，能有效阻斷對日常壓力的反覆擔憂與思考，是非常有效的情緒調節方式。
楊聰財建議，至少培養一項興趣，最好是「動手做」或「創造性」的興趣，而非僅是靠「被動接收」，如看電視、滑手機；真正的興趣應該是，能提供掌控感、成就感和樂趣，讓大腦有機會從工作壓力中，獲得真正的休息與重啟。
7.寫下「壓力日記」與「感恩清單」
楊聰財表示，將腦中盤旋的擔憂和思緒具體寫下，能讓原本抽象、混亂的壓力具體化，從而能更理性地分析問題，也能避免大腦一直重播負面想法；而每天記錄值得感恩的小事，則是一種「認知重整」，能將注意力從負面情緒，轉移到生活中的正向資源，有助提升幸福感和穩定情緒。
楊聰財建議，每天睡前只要花5分鐘，進行兩步驟書寫，首先，寫下3件今天讓你心煩或壓力大的事，並思考能採取的一小步行動；其次，寫下3件今天值得感謝或發生的小好事。透過梳理內在空間的書寫儀式，不只能把大腦的雜訊放下，也能讓情緒在睡前慢慢沉澱下來。
8.學習「界線設立」與「說不的藝術」
楊聰財觀察發現，許多人的壓力來源，其實是來自過度承諾或無法拒絕別人，反而導致個人時間、精力與資源被耗盡，劃出清楚且明確的界線，正是保護自身能量與時間的關鍵防線，能保留足夠的資源照顧自己，而不是被別人的需求壓得喘不過氣。
楊聰財建議，練習用溫和但堅定的方式，表達自己的極限，例如：「我很想幫忙，但我這週的行程已經滿了，或許下次再看看好嗎？」，或是「我現在需要專注處理手邊的任務，可以稍後再討論嗎？」，保護自己的時間與精力，其實是健康的表現，而非自私。
9.強化人際支持系統
楊聰財指出，社會支持是抵抗壓力的最強大緩衝器之一，與信任的人分享心事，不只能獲得情感上的安慰與被理解的感覺，同時也能從不同觀點獲得解決問題的建議；相反地，長期的孤立感卻會放大壓力、憂鬱，是惡化身心的幫凶。
建議定期與家人和朋友進行「有深度」的交流，而非僅是表面的問候，也可以參加能與共同興趣的人交流的社群或團體，主動尋求並建立高品質的人際關係，可避免自我孤立。
10.尋求精神科、心理諮商專業協助
楊聰財提醒，如果嘗試了多種自我調適方法，持續數週甚至數個月，壓力依然沒有改善，甚至嚴重影響日常生活、工作和人際關係，或出現持續的憂鬱、焦慮、恐慌發作、飲食混亂或睡眠嚴重異常等症狀時，這代表可能是大腦神經傳導物質，或情緒處理機制已經受到影響，出現了需要專業協助的警訊。
一旦發生上述身心異常狀況，建議主動尋求精神科醫師，可提供正確診斷與藥物治療，或是心理師能提供心理諮商、情緒調節與行為技巧，如認知行為療法。
楊聰財呼籲，尋求精神科、心理諮商的專業協助，能提供客觀的評估與個人化的治療方案，是「面對困難、積極求助」的健康行為，而非軟弱或失敗的表現，代表願意正視自己的狀態，主動為身心健康採取行動，是值得肯定的勇氣和成熟表現。
（記者郭岳潭，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·職場霸凌引發精神疾病，算是一種職業病嗎？可以請領勞保職災給付嗎？ 一篇詳解
.職場霸凌狂燒，３面向培養復原力
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 21
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷 甜喊：這裡像我的家鄉
「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，吸引大批民眾冒雨共襄盛舉。壓軸則由韓國人氣天后 HWASA華莎開唱，掀起最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 22
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 35
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 291
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 130
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 45
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 23 小時前 ・ 19
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 67
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 17 小時前 ・ 5
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2