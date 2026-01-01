黃金2025暴漲64%創46年最猛 白銀飆147%

▲2025年大走貴金屬行情，白銀和黃金走勢凌厲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 2025年最後一個交易日，國際商品市場出現貴金屬回檔、油價續弱，黃金、白銀、白金在年底明顯獲利了結，但拉長到全年來看，貴金屬仍繳出驚人的年度漲幅；相較之下，原油在供應過剩預期升溫下，2025年重挫近兩成。

現貨黃金31日收約4310美元，不過全年仍大漲約64%，寫下1979年以來最大年度漲幅。市場解讀，聯準會降息環境、地緣政治緊張、各國央行買盤支撐，加上資金流入黃金ETF，讓黃金在2025年一路走強。

而芝加哥商品交易所（CME）再度調高貴金屬期貨保證金後，部分交易商選擇先行了結，可能為黃金年底回落的觸發因素之一。

白銀波動更劇烈，31日大跌6%，收約71美元，但供應短缺、庫存偏低、工業需求與投資買盤同步升溫、近期被美國列為重要礦產，令白銀2025年漲幅仍超過147%，創下史上最強年度表現。

現貨白金31日下跌近9%，收每盎司2006.95美元，不過2025年大漲逾122%，創下有紀錄以來最佳年度表現。

原油在2025年表現偏弱。布蘭特原油期貨31日收每桶60.85美元，美國西德州原油收每桶57.42美元。全年來看，布蘭特下跌約19%，創2020年以來最大年度跌幅；西德州原油全年跌幅同樣接近兩成。市場解讀，2025年油價主要受到供應過剩預期牽制，影響因素包括戰爭變數、關稅提高、OPEC+增產，以及針對俄羅斯、伊朗、委內瑞拉的制裁等。

美國庫存數據也反映出油市的拉扯。依據美國能源資訊局（EIA）統計，截至12月26日當周，美國原油庫存減少190萬桶至4.229億桶，減幅高於市場原先預期；但汽油庫存大增580萬桶至2.343億桶，餾分油（含柴油、取暖油）庫存也增加500萬桶至1.237億桶，成品油庫存攀升，讓需求端的想像空間受到壓抑。

