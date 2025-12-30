黃金2026繼續噴？ 瑞銀預測最高挑戰5400美元！

【緯來新聞網】瑞銀（UBS）本周再度大幅上調金價展望，指出在全球經濟疑慮升溫、美國財政壓力加劇，以及政治不確定性持續存在的背景下，黃金上行趨勢仍將延續。這也是瑞銀在不到兩個月內，多次調整其黃金價格預測。

在最新報告中，瑞銀將 2026 年前三季的黃金目標價上調至每盎司 5,000 美元，並認為若美國期中選舉相關的政治或經濟動盪進一步惡化，金價上行空間可望擴大至 5,400 美元。同時，瑞銀也把 2026 年底的金價預測調高至每盎司 4,800 美元，原先爲4300美元。



瑞銀分析，低實質利率環境、全球經濟風險持續，以及美國財政前景與政治局勢的不確定性，是支撐黃金需求的核心因素。該行指出，隨著聯準會啟動降息、實質殖利率下滑，加上財政與政治風險升溫，央行與投資人對黃金的買盤動能仍將持續。



瑞銀引述世界黃金協會數據指出，全球央行與投資人正加速進場，今年央行淨購金量已達 634 噸，且第四季加速回升，符合瑞銀對 2025 年購金規模上看 900 至 950 噸的預期。瑞銀建議投資人採取逢低布局策略，在投資組合中配置中等個位數比例的黃金，以提升避險與分散風險效果，但同時也提醒，需留意聯準會維持鷹派政策及央行潛在拋售帶來的波動風險。

