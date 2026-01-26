黃鉦凱穩扎六腳鄉政 拚連任

嘉義縣六腳鄉長黃鉦凱年底將爭取連任，在歷經本屆綠營「茶壺裡的風暴」、與對手前六腳鄉民代表會主席黃明世激戰後，勝出的黃鉦凱近4年掌鄉政，年輕活力又接地氣的施政風格獲鄉親普遍認同，加上「一人當選、全家服務」，目前檯面上無對手，但黃鉦凱未掉以輕心，回應登記沒截止前，一切還會有變數，態度謹慎。

黃鉦凱是民進黨籍，父親黃錦成在議員任內過世，由於黃錦成基層出身，從代表會正、副主席一路到鄉長、議員，為人親和、海派，深受鄉親喜愛，黃錦成病逝後，黃鉦凱繼承衣缽選縣議員，4年前轉戰鄉長，其民意基礎在父親時代就打下，實力穩固，加上黃鉦凱上任時才30多歲，為高齡化、人口老化的六腳鄉帶來活力施政氛圍，姐姐黃鈺惠又在蔡易餘團隊，六腳鄉屢獲中央、縣府資源挹注，讓黃鉦凱政績更加厚實。

廣告 廣告

4年前黃鉦凱獲民進黨徵召，以自身議員資歷對上同樣基層實力穩固，遭民進黨開除黨籍的黃明世，兩強相爭，甚至牽動第四選區議員選情，最後黃鉦凱以54.52％選票勝出，事後一度傳出黃明世將捲土重來，現因捲入貪汙案被起訴，官司懸而未決，導致黃明世動向不明。

黃鉦凱說，自父親擔任公職以來，就秉持「一人當選、全家服務」心態投入政治工作，自己從政也是如此，加上姐姐的立委助理身分，姐弟一起服務地方，顧好鄉政。

黃鉦凱指出，現階段沒聽說有人想選鄉長，但畢竟距投票還有一段時間，一切還很難說，他不會抱以樂觀態度，也不認為一定是同額競選，會審慎面對年底大選。