黃銘家「個人油畫創作展」北港文化中心展出 描繪農村風情與在地故事

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】黃銘家「個人油畫創作展」自1月31日起於北港文化中心一樓展示室展出，並於今日舉辦開幕茶會。來自雲林土庫的藝術家黃銘家老師，以油畫描繪家鄉風景與農村日常，邀請民眾走進藝術世界，感受雲林土地深厚的情感與生命力。展覽將持續至2月14日（週一及國定假日休館），歡迎民眾親臨欣賞。

黃銘家「個人油畫創作展」即日起至2月14日於北港文化中心展出，展出作品多取材自農村風光及在地故事，呈現畫家對家鄉深厚情感。（圖／記者洪佳伶攝）

黃銘家老師長年投入公務與服務工作，退休後重拾對油畫的熱情，專注以畫筆記錄家鄉風景與農村生活，作品充滿情感溫度，不僅展現個人創作成果，更呈現雲林文化精神的縮影。他的創作多取材自農村風光與自然生態，構思大膽、筆法細膩，畫風兼具豪邁與溫柔，展現豐富的人生閱歷及純手工創作不可複製的獨特筆觸與生命力。黃老師作品曾獲雲林文化藝術獎肯定，去年曾於雲林縣政府文化觀光處展覽館舉辦個展，今年移師北港文化中心展出，持續展現對藝術創作的熱忱。

黃銘家老師表示，從小生長於鄉下，因此創作靈感多取自家鄉風情，畫作題材包括耕作、養雞、花卉，以及西螺大橋等在地景物，呈現雲林縣獨有的風土人情。希望透過作品提升在地藝術觀念，改變外界對雲林文化的刻板印象。過去七年來，在縣長張麗善及文化觀光處團隊的支持下，雲林的文化氣息大幅提升，展場活動日益豐富，也感謝處長、副處長的辛勤協助，使更多民眾有機會欣賞到在地藝術創作。

黃銘家「個人油畫創作展」即日起至2月14日於北港文化中心展出。藝術家黃銘家老師致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

文化觀光處長謝明璇表示，非常高興能參加黃銘家老師的個人油畫創作展。黃老師來自雲林土庫，其畫風兼具溫柔與豪邁，創作靈感多取自農村風景與在地故事。本次展覽自1月31日起至2月14日（情人節）止，誠摯邀請民眾走進北港文化中心細細欣賞每一幅作品，感受畫作所傳遞的故事與情感。

黃銘家「個人油畫創作展」即日起至2月14日於北港文化中心展出。文化觀光處長謝明璇致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

黃銘家「個人油畫創作展」即日起至2月14日於北港文化中心展出。(左起)文化觀光處長謝明璇、黃銘家老師。（圖／記者洪佳伶攝）

黃銘家「個人油畫創作展」即日起至2月14日於北港文化中心展出。（圖／記者洪佳伶攝）

黃銘家「個人油畫創作展」即日起至2月14日於北港文化中心展出。（圖／記者洪佳伶攝）

黃銘家「個人油畫創作展」即日起至2月14日於北港文化中心展出。（圖／記者洪佳伶攝）

黃銘家老師於北港文化中心個展現場，分享創作靈感介紹作品。（圖／記者洪佳伶攝）

黃銘家「個人油畫創作展」即日起至2月14日於北港文化中心展出。（圖／記者洪佳伶攝）

黃銘家「個人油畫創作展」即日起至2月14日於北港文化中心展出。（圖／記者洪佳伶攝）