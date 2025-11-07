黃鐙輝入圍金馬 把和妻女相處搬進銀幕

黃鐙輝以《左撇子女孩》首次入圍今年金馬獎、角逐最佳男配角獎，他近日與入圍最佳女配角獎的葉子綺在台視《金馬62入圍系列報導》分享入圍心情，他笑言私下就跟劇中角色一樣，「我平常在家就是面對3個女生（老婆、岳母、女兒），這就是我的人生」。

年僅9歲的葉子綺，為了適應角色，在日常生活中堅持所有事都用左手完成；談起與大人們的相處，她童言童語地指出黃鐙輝不笑時看起來有點凶。2人提到，全片以2支手機拍攝，讓他們在現場幾乎感覺不到鏡頭的存在，黃鐙輝形容：「攝影師像一陣風在你身邊飄來飄去，也會讓你更自在」，靈活穿梭在夜市中，捕捉最自然的瞬間。

以《我家的事》入圍男配角的姚淳耀，也是出道15年首次問鼎金馬，他坦言，過去覺得金馬距離自己很遙遠，首次入圍就要與同劇的曾敬驊網內互打。飾演他們父母的藍葦華、高伊玲分別入圍影帝、影后，4人感激導演給予他們極大表演空間，加上演員間的深厚信任感，才得以呈現最自然真實的情感。