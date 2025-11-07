黃鐙輝入圍金馬 把和妻女相處搬進銀幕
黃鐙輝以《左撇子女孩》首次入圍今年金馬獎、角逐最佳男配角獎，他近日與入圍最佳女配角獎的葉子綺在台視《金馬62入圍系列報導》分享入圍心情，他笑言私下就跟劇中角色一樣，「我平常在家就是面對3個女生（老婆、岳母、女兒），這就是我的人生」。
年僅9歲的葉子綺，為了適應角色，在日常生活中堅持所有事都用左手完成；談起與大人們的相處，她童言童語地指出黃鐙輝不笑時看起來有點凶。2人提到，全片以2支手機拍攝，讓他們在現場幾乎感覺不到鏡頭的存在，黃鐙輝形容：「攝影師像一陣風在你身邊飄來飄去，也會讓你更自在」，靈活穿梭在夜市中，捕捉最自然的瞬間。
以《我家的事》入圍男配角的姚淳耀，也是出道15年首次問鼎金馬，他坦言，過去覺得金馬距離自己很遙遠，首次入圍就要與同劇的曾敬驊網內互打。飾演他們父母的藍葦華、高伊玲分別入圍影帝、影后，4人感激導演給予他們極大表演空間，加上演員間的深厚信任感，才得以呈現最自然真實的情感。
其他人也在看
電影《左撇子女孩》葉子綺今年9歲入圍金馬獎、年度霸屏王就是她且自帶BGM！
葉子綺拍攝《左撇子女孩》時才 6 歲，儘管很多東西都已經忘記，但當她在大銀幕上看到《左撇子女孩》時的播映，很多記憶都衝回來了！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 23 小時前
娛樂透視／奧斯卡導演助力《左撇子女孩》 雕琢25年小編制拍夜市人生
電影《左撇子女孩》描述母女3人在夜市擺攤，因一連串事件重新面對家庭課題，獲本屆金馬獎最佳劇情片等9項提名，將代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片獎。本片是旅美導演鄒時擎打磨25年、首部獨立執導的作品，奧斯卡導演西恩貝克身兼共同編劇、剪輯和製片。鄒時擎發揮靈活的小編制拍片方式，在不封街的情形下以手機實景拍攝，把台灣夜市的樣貌原汁原味地搬上大銀幕。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
張孝全5度入圍影帝「痛苦又愉快」 《我家的事》獲8項提名寫下難得紀錄
本屆入圍聲勢強勁的《我家的事》一舉獲得8項提名，五位主演藍葦華（首度問鼎影帝）、高伊玲（角逐影后）、姚淳耀、曾敬驊（雙雙入圍最佳男配角）以及黃珮琪全數入圍，寫下難得紀錄。藍葦華回憶入圍當下正在拍戲，開心到哭不出來；高伊玲則認為角色的倔強與自己相似，但心疼她...CTWANT ・ 1 天前
獨家／房租繳不出！馬士媛入圍金馬 5年樂團男友金援：被理解的感覺
第62屆金馬獎即將登場，馬士媛憑藉《左撇子女孩》入圍最佳新人，首次演戲的她坦言當時還對人生迷惘，沒想到導演透過IG聯絡了她，對於入行相當意外。而人生首度踏上金馬殿堂，笑說心情很神奇，沒想到有一天竟能成為其中一員，「還沒緊張啦，現在都在忙造型、宣傳，可能真的要到前一天才會有那種『哇！真的要來了』的感覺。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
ITF旅展開幕人潮爆滿 陳世凱：旅遊已成日常 國旅年2.2億人次拚破兆
2025 ITF台北國際旅展今（7）日在南港展覽館熱鬧登場，總統賴清德、各部會首長與多位邦交國大使皆親臨開幕典禮，展現政府推動觀光的決心。交通部長陳世凱致詞時指出，國旅市場持續成長，旅遊已成為全民日常，並強調政府將全力推動「觀光產值破兆」目標，邀請產官學界共同努力，打造台灣觀光新高峰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
勤益科大海外鍍金 技職教育發光
國立勤益科技大學在「2025德國紐倫堡國際發明展（iENA 2025）」中，師生團隊以優異的研發成果榮獲2面金牌、2面銀牌與1面銅牌，為臺灣技職教育爭光。工商時報 ・ 1 天前
秒速登記普發現金全靠「它」 至金融博覽會體驗再領數位券
全民普發現金登記入帳已邁入第4天，讓國人拍手叫好的「數十秒」順暢流程，財金資訊公司建置的「數位公共建設金流平台」是大功臣。「2025台北國際金融博覽會」7日至9日在台北世貿一館登場，財金公司今年與刑事警察局及14家銀行及電支機構合作展出，可發放數位券及現金的「數位金流平台」，成為展場一大亮點，民眾至自由時報 ・ 20 小時前
海外推廣擂茶.麻糬 體驗好"客"文化
一場名為「客家擂茶與麻糬文化體驗工作坊」， 在洛杉磯慈濟人文學校舉行，其中擂茶實作，讓參與者親身體驗到客家飲食文化的底蘊。茶蘭軒擂茶專家 陳穩仁：「有沒有看到花生，不要小看它們喔(穀物)，等一下你...大愛電視 ・ 22 小時前
春風曾借「山豬王」布加迪展示 與陳志關係佳?
社會中心／綜合報導檢警調掃蕩太子集團在台據點，除了率先被收押的二當家辜淑雯，在台主嫌王昱棠、天旭幹部李守禮、邱子恩等三人，訊後都羈押禁見，因為疑似在檢警調前往和平大苑，準備扣押豪車時，試圖將車移走變賣，被認定有串滅證之虞。而豪車中全台唯一的「山豬王」布加迪，現在也爆出藝人春風曾借來展示，與陳志關係引起揣測。民視 ・ 1 天前
中擬推稀土出口新許可
中美元首「習川會」10月30日在韓國釜山登場後，雙方達成貿易戰停火一年的共識，同時中方承諾放寬稀土出口管制一年。路透引述業內消息人士表示，中國正在著手設計新的稀土出口許可制度，有望加快出口流程，惟不太可能如華盛頓所希望的完全取消限制。工商時報 ・ 1 天前
家族掏空名佳利撈上億 起訴3人
檢調偵辦國內第2大銅進口商名佳利金屬工業掏空案，查出名佳利公司負責人林世強與二姊林秋君另設立聯華鋁業，藉由聯華名義溢價進口銅原料賺取差價，4年獲利1億818萬多元，致名佳利損失4615萬多元，台北地檢署7日依背信罪起訴林世強、林秋君、名佳利財務部主任黃美珍3人，以3人毫無悔意，各求刑4年、3年、2年6月，並沒收不法所得。中時新聞網 ・ 1 天前
結合旅遊資訊與體驗 屏東勝利星村新地標「屏感覺所」啟用
屏東旅遊熱點勝利星村創意生活園區，近來啟用結合旅遊資訊與五感體驗的新地標「屏感覺所」，此處不只是旅遊服務中心，也像是一座「屏東旅行的製造所」，讓每位旅人都能從感官出發，重新發現屏東縣之美。不論是想短暫停留，或計畫展開深入南國的長途旅行，都可以先到「屏感覺所」一遊，坐在木桌邊啜飲一口帶著海風氣息的港口自由時報 ・ 20 小時前
是選票硬？或石頭硬 被罵翻的健保補充保費下一步
[FTNN新聞網]記者陳弘志／特稿全民健保持續虧損，衛福部為籌措資金來源，近日推出「補充保費」改革新制。結果宣佈後，全台從北到南一片罵聲，短短7個小時，行...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
高雄本土登革熱+1 足跡遍布高屏市場
衛生局指出，新增本土確診個案為市場攤商，例行於每周二至周日於高雄多處市場及攤集場流動擺攤，販賣糕餅類食品，工作足跡包括大寮食品工廠、林園早市、前鎮鎮洋早市、鹽埕大仁路臨時攤集場、鳳山兵仔市市集、美濃中正路及屏東市場。由於傳統市場是民眾日常採買與休閒購物重...CTWANT ・ 1 天前
戲如人生！黃鐙輝首入圍金馬獎 把跟萁媽私下相處搬進電影
第62屆金馬獎於11月22日在台北流行音樂中心登場，台視在《金馬62入圍系列報導》邀請《我家的事》藍葦華、高伊玲、姚淳耀、曾敬驊、黃珮琪；《左撇子女孩》黃鐙輝、葉子綺；《深度安靜》張孝全；《進行曲》牧森；《恨女的逆襲》林怡婷；《失明》劉敬11位入圍者與觀眾分享入圍感想及作品。中時新聞網 ・ 1 天前
五月天大嫂團辣爆了！她靠長髮遮點 破尺度性感照流出
五月天的「大嫂團」個個亮眼，其中吉他手石頭的老婆「狗狗」路渟瀛，時常透過社群媒體分享生活點滴與自信美照，昨晚在IG曬出火辣近照，只以一頭長髮巧妙遮點，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。狗狗在貼文中有感而發地寫下：「這個世界已經有太多不誠實的人了，何不誠實地面對自己？我想要的其實更多，那就追求吧，why not。自由時報 ・ 22 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 11 小時前