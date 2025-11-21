黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包

記者林汝珊／台北報導

2025第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22）日登場，今舉行入圍午宴，最佳女配角入圍者陳雪甄、蔡淑臻、葉子綺、黃珮琪、鄧滔齊聚一堂。其中蔡淑臻、葉子綺更是「母女廝殺」，蔡淑臻也特別大讚葉子綺很棒，笑說日前因為自信心不足去做代言的海芙音波保養，但認為比可愛還是葉子綺更勝一籌。

葉子綺則分享對紅毯的期待，「一直很好奇金馬獎的氛圍，拿到入場門票就很開心。」她形容自己的禮服「很可愛」，但仍在掙扎配件搭配。第三度踏上金馬紅毯的陳雪甄表示，能站在這裡「其實是眾人的力量」，感覺就像回家一樣，每一刻都想好好珍惜。她透露為了站在蔡淑臻旁邊，已經節食一週，活動一結束第一件事就是要去吃泡麵。

姚淳耀、曾敬驊也是同劇廝殺。（圖／記者趙于瑩攝影）

而男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。

黃鐙輝是小粉絲，開心跟黃秋生抱抱。（圖／記者趙于瑩攝影）

