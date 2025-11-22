黃鐙輝出道15年首入圍金馬62男配 曝是我認真當爸爸的獎勵
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】出道15年的黃鐙輝憑藉《左撇子女孩》細膩且充滿生命力的演出，首次入圍第金馬62「最佳男配角」，也是他人生第一次踏上金馬紅毯。他感動直呼：「從來沒有想過我能入圍金馬獎！」，談到心情，他說雖然不緊張，但一路被大家喊「要得獎」確實讓壓力上升；親友與粉絲的支持也讓他既緊繃又動容，「這些壓力都充滿祝福，真的超超超超感動！」他笑稱對得獎沒有過高期待：「能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻。」回望 15 年演員路，他感謝所有給他機會的人，也感謝自己願意一直走下去。收集完金鐘金馬，被問到是否期待踏上金曲紅毯，他幽默回應：「從當爸爸那天起，我就把夢想的火吹熄了！今天能走上金馬紅毯，應該都是我很認真當爸爸的獎勵（笑），走上金曲應該在夢裡比較快」。
▲黃鐙輝出道15年首入圍金馬62男配，曝是我認真當爸爸的獎勵。 （我在娛樂 提供）
黃鐙輝這次在金馬獎穿上由 Dsquared2找來Magliano 兩大義大利品牌聯名推出的2025秋冬膠囊系列西裝套裝，此套西裝本身以不對稱結構、延伸式領片，以及品牌招牌的混構剪裁為亮點，把傳統西裝的線條、比例和細節重新解構後再組裝，在優雅之中增添叛逆的趣味，而此聯名系列也被視為「經典與顛覆、街頭與高級、結構與圖形」的融合；此造型也意在凸顯黃鐙輝在保有幽默、趣味形象之餘，同時展現更成熟、內斂、具演員深度的面向。在配件的呈現上以「減法」為則：MIKIMOTO 的珍珠鑽石胸針和耳扣帶出低調的看點，TAG Heuer 腕錶則強化整體俐落感。整體乾淨、克制，但每個細節都指向他作為演員更多層次的可能性。
▲黃鐙輝出道15年首入圍金馬62男配，曝是我認真當爸爸的獎勵。 （我在娛樂 提供）
黃鐙輝在 LINE TODAY「這票我只挺你」人氣投票也表現超突出！自活動首日即高票領先，展現強勁民眾支持度。2025 也是他的電影豐收年，參與電影《角頭－鬥陣欸》票房突破 1.8 億，在《女孩》片中客串 9m88 的爸爸也大獲好評，而《左撇子女孩》自坎城首映後連續入選多倫多、釜山、倫敦、東京等國際影展，更於羅馬影展奪下「最佳影片」，並將代表台灣角逐奧斯卡國際電影獎。金馬執委會執行長聞天祥公開讚賞他在片中「釋放草根生命力、善意的男性角色，在一群女演員間成為最亮眼的綠葉」，與以往形象大幅不同。
金馬62／黃鐙輝首次踏上金馬紅毯 百萬行頭亮相
他笑稱對得獎沒有過高期待：「能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻。」回望 15 年演員路，他感謝所有給他機會的人，也感謝自己願意一直走下去。收集完金鐘金馬，被問到是否期待踏上金曲紅毯，他幽默回應：「從當爸爸那天起，我就把夢想的火吹熄了！今天能走上金馬紅...
金馬紅毯／葉子綺甜喊要把獎帶回家！黃鐙輝破百萬行頭踩場 坦言超緊張
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎今（22）日於台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，不僅獎落誰家收到關注，紅毯星光也是一大看點。今年《左撇子女孩》...
